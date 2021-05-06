Реформи та пандемія: що обговорювали різні фракції на зустрічі з Блінкеном

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який перебуває з візитом в Україні, 6 травня зустрівся з головою Верховної Ради та очільниками депутатських фракцій. У партіях розповіли про питання, які обговорювали під час розмови.

Окрім Блінкена, з нардепами спілкувалися його заступниця з політичних питань Вікторія Нуланд і виконувач обов'язків помічника держсекретаря у справах Європи та Євразії Філіпо Рікер.

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Після зустрічі фракції розповіли про результати розмови.

"Слуга народу"

За інформацією фракції "Слуги народу", держсекретар розповів про те, що на саміті G7 питання підтримки України було основним, як і на зустрічі країн-членів НАТО.

Блінкен заявив, що США є стратегічним союзником України у сфері безпеки та побудови демократичних інституцій. А також – що є максимальна підтримка України зі сторони Джо Байдена, Держдепартаменту,

– розповіли "слуги народу".

У фракції додали, що українська сторона попросила підтримки в отриманні ПДЧ в НАТО та запевнила, що Україна й надалі продовжуватиме реформи.

Також прозвучало прохання призначити спецпредставника по Україні – Крістіну Квін як посла на постійній основі.

"Голос"

Народний депутат від партії "Голос" Андрій Осадчук розповів, що під час зустрічі озвучили 3 основні меседжі:

перша зустріч, яка відбулася з представниками Ради була дуже емоційно-позитивна;

американська сторона дуже чітко заявила про непохитність підтримки Україні у війні з Росією;

щоб Україна була повноцінним партнером – має робити свою роботу. Зокрема, обговорювали питання судової реформи, антикорупційних органів, роботи правоохоронних органів.

"Європейська Солідарність"

Співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко відзначила важливість для США законодавчої інституції України.

За словами нардепки, Петро Порошенко під час зустрічі наголосив на ключових викликах для України: безпека, реформи, боротьба з корупцією.

Він передав нашим американським партнерам наш антиковідний план і бачення посилення тиску на Росію,

– розповіла Геращенко.

П'ятий президент також закликав відновити посаду спецпредставника США з питань України, посилити підтримку української армії, координацію зусиль для відсічі гібридним російським загрозам.

"Батьківщина"

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко звернулася до Блінкена з питанням якнайшвидше допомогти Україні придбати якісні вакцини Pfizer для захисту громадян України в умовах епідемії коронавірусу.

За даними фракції, сторони також обговорили ситуацію в Україні та відносини між нашою державою і США. Окрему увагу було приділили шляхам припинення війни на Сході України та поверненню окупованих територій Донбасу й Криму.

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