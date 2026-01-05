Малюк пішов не через провал: експерт припустив, що задумав Зеленський

Україна не проводить персональні чистки в силовому блоці, а здійснює системну перебудову всієї безпекової вертикалі з урахуванням нового етапу війни та позиції західних партнерів. Зеленський балансує між вимогами США, Європи та внутрішніми потребами.

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан пояснив 24 Каналу, що реформа охоплює СБУ, ГУР, Міноборони та інші структури – це ротація для відповідності запитам можливих переговорів, а не покарання конкретних осіб.

Чому президент реформує силову вертикаль саме зараз?

Йдеться про повну реформу та перескладання всієї верхівки силової вертикалі, і СБУ як один з ключових стовпів цієї системи не могла залишитися осторонь цих змін.

Зверніть увагу! СБУ під керівництвом Василя Малюка успішно проводили операції проти російських агентів і зрадників, зокрема операції "Павутина" та підрив Кримського мосту.

"Даймо цій команді можливість попрацювати принаймні перше півріччя – я впевнений, що вона здивує результатами. Причому не лише у війні, а й у дипломатії також", – сказав Кузан.

Питання не у Василі Малюку персонально, а в команді навколо президента. Ці безпекові організації забезпечували позицію, з якої виступав президент.

Офіційної позиції партнерів немає, але, найімовірніше, нова архітектура безпеки пов'язана з новим етапом можливих переговорів та взаємодією зі США.

Важко говорити до появи офіційної інформації, але президент діє так, щоб усі члени команди – Буданов, Малюк, Іващенко – залишилися єдиною командою, хоч і переформатованою. Вони продовжать виконувати потрібні для країни функції, можливо, в інших ролях, які більше відповідають запитам нового року війни,

– зазначив Кузан.

Що ще відомо про кадрові зміни у Зеленського?