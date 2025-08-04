Україна запропонувала 5 чітких кроків для реформування Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Це допоможе вивести організацію з глухого кута та обмежити Росії можливість використовувати ОБСЄ у своїх інтересах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова глави МЗС України Андрія Сибіги в інтерв'ю Укрінформу.

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Що пропонує Сибіга для реформування ОБСЄ?

Андрій Сибіга зазначив, що, виходячи з гіркого досвіду України та нашого бачення, що країні-агресорці не місце в міжнародних організаціях, Київ запропонував 5 кроків, які могли б передусім інституційно посилити ОБСЄ, а також дозволили цій організації діяти превентивно.

У нас, на жаль, є негативний досвід з ОБСЄ. Я маю на увазі її залученість до верифікаційних місій після 2014 року. Тому дуже важливо вдосконалити діяльність ОБСЄ,

– пояснив глава МЗС.

Він також озвучив, які саме 5 кроків запропонувала Україна для реформування ОБСЄ:

Позбутися застарілого правила консенсусу , яке через зловживання з боку Росії, подібного до правила вето в Раді Безпеки ООН, прирікає ОБСЄ на недієвість.

, яке через зловживання з боку Росії, подібного до правила вето в Раді Безпеки ООН, прирікає ОБСЄ на недієвість. Ухвалити відповідний механізм , який дозволить ОБСЄ припиняти, за кваліфікованою більшістю у дві третини, членство в організації тих держав, які не дотримуються або порушують принципи функціонування чи засадничі принципи заключеного Гельсінського акту.

, який дозволить ОБСЄ тих держав, які не дотримуються або порушують принципи функціонування чи засадничі принципи заключеного Гельсінського акту. Вдосконалити головування, зокрема, розширити повноваження "Трійки ОБСЄ", а також інституту головування в організації.

Довідково! "Трійка ОБСЄ" – чинне, колишнє та майбутнє головування в цій організації. Нині це Фінляндія, Мальта та Швейцарії.

Вдосконалити механізм призначення керівництва ОБСЄ , оскільки це має прямі наслідки для визначення пріоритетів, для забезпечення функціональності самої організації.

, оскільки це має прямі наслідки для визначення пріоритетів, для забезпечення функціональності самої організації. Працювати над репутацією. За словами Андрія Сибіги, ОБСЄ дійсно має відповідати тим ідеям і тому концепту, який закладався під час її створення.

"На той час була Холодна війна, і, на нашу думку, на сьогодні є великий розрив з тим функціоналом, який виконує Організація, і з усвідомленням реалій: сьогодні в Європі триває гаряча війна. Російський агресор здійснює проти нас злочинні дії, вчинив неспровоковану агресію. І все це, відповідно, має бути відображено в діяльності ОБСЄ", – пояснив глава МЗС України.