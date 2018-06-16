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Регіна Тодоренко підігріла чутки про роман з Владом Топаловим

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Регіна Тодоренко та Влад Топалов
Регіна Тодоренко та Влад Топалов

Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка була учасницею проекту "Орел и Решка", спровокувала чергову хвилю розмов про роман з російським співаком Владом Топаловим. Причиною цього стали знімки в соціальній мережі.

Регіна Тодоренко вже давно натякає, що в її особистому житті все чудово. Однак зірка не розсекречує ім'я свого обранця. Водночас журналісти та прихильники телеведучої підозрюють, що ним є екс-учасник російського гурту "Smash" Влад Топалом, з яким Регіна не один раз потрапляла в об'єктиви камер. І хоч українка все спростовує, останні фото в соціальній мережі вкотре підігріли чутки про зірковий роман. 

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Як відомо, 14 червня Регіна Тодоренко відсвяткувала своє 28-річчя. День народження телеведуча провела у столиці Великобританії. Перед поїздкою зірка розпитувала своїх прихильників, що саме варто побачити у Лондона та які страви посмакувати. Зібравши інформацію, вона все ж подалась до розкішної країни. Однак зробила це не сама, а в компанії Влада Топалова. 

Про це свідчать дописи обох зірок в Instagram. Влад Топалов та Регіна Тодоренко опублікували знімки з одного ресторану.

Сьогодні день народження у Дональда Трампа! І у ще однієї важливої людини... Але, про це пізніше,
– написав Влад Топалов у дописі. 

 

"Щастя є", – загадково написала Регіна Тодоренко, додавши фото з того ж лондонського ресторану. 

 

Одним сніданком пара не обійшлась. Судячи з Instagram-дописів, зірки разом відвідали концерт Бейонсе та Jay-Z. 

Нагадаємо, ще восени 2017 року Регіна Тодоренко розійшлася з продюсером Микитою Трякіним. Таке рішення пара прийняла після 3 років романтичних стосунків. Після цього в ЗМІ не вщухали чутки про возз'єднання з Владом Топаловим, оскільки Регіна часто інтригувала фото з новим бойфрендом, знімалась з Топаловим в одному фільмі та навіть разом подорожувала Росією. А нещодавно прихильники зірки зафіксували ніжні поцілунки двох зірок. 

Теги: LifeStyle Зіркові романи Регіна Тодоренко Музика
Джерело: 24 Канал
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