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Регіна Тодоренко приголомшила неймовірною розтяжкою: фото

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Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко / Фото із соцмереж

Популярна українська ведуча Регіна Тодоренко показала відмінну фізичну форму у спортзалі.

Ефектне фото співачка розмістила на сторінці в Instagram.

Регіна Тодоренко вкотре підтвердила, що регулярно займається спортом. Адже на знімку зірка з легкістю позує перед камерою, показуючи свою ідеальну розтяжку.

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Для фото Регіна Тодоренко обрала спортивні лосіни в смужку та спортивний топ помаранчевого кольору. Співачка поставила ногу на раму вікна, граційно піднявши одну руку вверх.

Спорт безмежний. Тут головне – креативність. Бути креативним означає бути вільним у всьому: в думках, емоціях, рухах. Той, хто креативно мислить – руйнує шаблони і домагається будь-яких цілей. А я люблю добиватися свого,
– підписала фото Регіна Тодоренко.

Окрім спортивних досягнень, зірка розповіла, що за вечір зуміла вивчити нові слова англійською, дізналась про принцип роботи перфоратора та навіть склала бізнес-план на майбутні півроку.

Прихильники Регіни Тодоренко були в захваті від мотиваційного допису співачки, відтак не скупились на коментарі. "Найкраща", "Ідеальна", "Шикарна", "Про таку можна тільки мріяти", – із захватом писали користувачі соцмережі.

Хто така Регіна Тодоренко?
Це співачка, блогер, композитор та телеведуча. Регіна Тодоренко була учасницею гурту "Real O", згодом працювала ведучою в популярному телепроекті "Орел и Решка". Наразі зірка переїхала до Сполучених Штатів, де навчається на продюсера. Окрім цього, Регіна Тодоренко активно веде свій блог.

Теги: Новини України LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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