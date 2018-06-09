12:45
9 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 13°C
  • неділя
    27°C 15°C
  • понеділок
    28°C 18°C
  • вівторок
    24°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Пиніна лінія. П'ять хвилин задоволення для Путіна
Вєсті Кремля
22:19, 8 червня
Вєсті.UA. Дзеркальна відповідь Мураєву. "Відставка" Гройсмана
Вєсті.UA
21:42, 8 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Регіна Тодоренко засвітила округлий живіт на премії у Москві: з'явились фото

604 Читать новость на русском
Регіна Тодоренко засвітила округлий живіт на врученні премії у Москві
Регіна Тодоренко засвітила округлий живіт на врученні премії у Москві / Фото із відкритих джерел

Популярна українська телеведуча та співачка Регіна Тодоренко на червоній доріжці премії "Муз-ТВ" у Москві з'явилась з кругленьким животом.

На церемонію нагородження у Москві, куди не гребує їздити Тодоренко, вона вдягнула пишну сукню світлого кольору із зображенням звірів.

Читайте також: Регіну Тодоренко терміново госпіталізували: деталі

Невідомо, чи таким вбранням співачка намагалась підкреслити чи навпаки приховати округлий живіт, який був доволі помітним.

У своєму Instagram вона опублікувала кілька фото із червоної доріжки.

"Я про це довго мріяла і тепер дочекалась", – підписала артистка одну з опублікованих світлин.

Російське видання Super оприлюднило коротке відео, на якому журналіст прямо питає Тодоренко, чи її можна вітати, на що та відповідає: "Обов'язково вітайте".

Раніше у ЗМІ з'явились кадри, на яких Регіну Тодоренко помітили в романтичній компанії екс-учасника гурту "Smash" Влада Топалова.

Теги: Новини України LifeStyle Новини Росії Російські гастролери Регіна Тодоренко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук