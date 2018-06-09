Регіна Тодоренко засвітила округлий живіт на премії у Москві: з'явились фото

Популярна українська телеведуча та співачка Регіна Тодоренко на червоній доріжці премії "Муз-ТВ" у Москві з'явилась з кругленьким животом.

На церемонію нагородження у Москві, куди не гребує їздити Тодоренко, вона вдягнула пишну сукню світлого кольору із зображенням звірів.

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Невідомо, чи таким вбранням співачка намагалась підкреслити чи навпаки приховати округлий живіт, який був доволі помітним.

У своєму Instagram вона опублікувала кілька фото із червоної доріжки.

"Я про це довго мріяла і тепер дочекалась", – підписала артистка одну з опублікованих світлин.

Російське видання Super оприлюднило коротке відео, на якому журналіст прямо питає Тодоренко, чи її можна вітати, на що та відповідає: "Обов'язково вітайте".

Раніше у ЗМІ з'явились кадри, на яких Регіну Тодоренко помітили в романтичній компанії екс-учасника гурту "Smash" Влада Топалова.