Регіональний статус російської мови у Миколаєві оскаржили в суді

31 травня 2021 , 18:03
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Уповноваженого із захисту державної мови

Обласна прокуратура Миколаєва просить суд визнати протиправним рішення про надання російській мові статус регіональної. Відповідний позов вже скерували до окружного адміністративного суду.

Мовиться про скасування рішення міськради Миколаєва, яка у 2012 році надала російській мові статус регіональної.

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Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наголосив, що рішення про скасування статусу регіональної мови намагались ухвалити вже кілька разів, але засідання міськради неодноразово переносились, а 20 травня голосування провалили.

Депутати Миколаївської міської ради неодноразово ігнорували питання скасування цього рішення, хоча мали це зробити у  6-місячний термін з дня набрання чинності закону, тобто півтора року тому,
– заявив Кремінь.

Через це Кремінь вже двічі звертався до ГПУ, аби забезпечити скасування цього рішення у судовому порядку. Він також висловив сподівання, що Миколаївський адмінсуд нарешті скасує це ганебне антиконституційне рішення.

Статус "регіональної мови" в Україні: що варто знати

Закон, який гарантував статус російської мови як регіональної в Україні набрав чинності ще 10 серпня 2012 року. Такий статус могла надавати місцева рада, якщо кількість носіїв цієї мови становить не менше ніж 10% від населення відповідного регіону, а в окремих випадках — і менше як 10%.

Але після того, як КСУ 28 лютого 2018 року визнав цей закон неконституційним, навіть термін "регіональні мови" в Україні тепер не використовується. Попри це, в окремих областях України досі чинними є рішення про"регіональні мови".

Кремінь заявляв, що окремі органи місцевого самоврядування досі ведуть справи "регіональною мовою", а це – пряме порушення чинного закону.

Автор: Олег Терещенко