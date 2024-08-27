Ставлюся дуже обережно, – Зеленський про можливість регулювання Telegram

В Україні вже довгий час триває обговорення можливості регулювання Telegram. Володимир Зеленський переконаний, що до цього треба ставитися обережно.

Про це президент України розповів під час форуму "Україна 2024. Незалежність", інформує 24 Канал.

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Регулювання Telegram в Україні

Володимир Зеленський зауважив, що не може коментувати законопроєкт про регулювання Telegram, оскільки не знає деталей. Він зазначив, що його варто прочитати та вже після цього стане все зрозуміло.

Загалом я дуже обережно ставлюся до регулювання таких процесів, скажу вам відверто. Бо ж, бачте, ГУР попросив це, потім інша розвідка щось ще, потім Служба безпеки – третє. Так, я думаю, правоохоронні органи потім підтягнуться, і можна все зарегулювати,

– пояснив Зеленський.

Водночас український гарант зазначив, що затримання засновника месенджера – Павла Дурова, ніяк не впливає на роботу Telegram в Україні. Ті чи інші кроки влади відбуватимуться у консенсусі з політикою країн ЄС – тобто має бути погодження країн-членів.

Також Володимир Зеленський вказав, що не знає деталей щодо затримання Павла Дурова у Франції.