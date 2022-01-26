Рекомендації покинути Україну не означають, що Росія нападе, – Блінкен

США дали своїм громадянам рекомендації покинути Україну. Однак це нібито не означає, що Росія невдовзі почне вторгнення.

Посольство США в Києві продовжує працювати. Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу.

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Рекомендації американцям залишити Україну не означають, що США впевнені, що Росія почне вторгнення,

– сказав Блінкен.

Проте він зауважив, що США готові до будь-яких дій з боку Москви. Тому Америка узгоджує з союзниками "суворі економічні кроки" проти Кремля.

Що цьому передувало

Посольство США в Україні порекомендувало американцям покинути територію України. Такі попередження зробили на тлі загрози нападу Росії. Зазначали, що ситуація може погіршитись у будь-який момент.

США рекомендували громадянам обрати "комерційні або інші приватні транспортні засоби".

Евакуація дипломатів

Японія теж закликала своїх громадян покинути Україну. В МЗС повідомили, що до них надійшла інформація про небезпеку, тому й рекомендують скасувати поїздки.

На тлі загроз низка країн ухвалили рішення про евакуацію родин своїх дипломатів. Однак чимало держав заявили, що не збираються евакуйовувати представників своїх дипломатичних представництв.

У Білому домі наголосили, що США дозволяють своїм дипломатам покинути Україну за бажанням. Проте про організовану евакуацію поки не говорять.

До речі – Чому дипломати США та Британії залишають Україну? Теорії змови: