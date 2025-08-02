Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) встановила новий світовий рекорд найдовшого зафіксованого спалаху блискавки. Його довжина сягнула 829 кілометрів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Всесвітню метеорологічну організацію.

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Що відомо про світовий рекорд блискавки?

Рекорд зафіксували під час потужної грози в жовтні 2017 року на території США: блискавка простягнулася від східного Техасу аж до району міста Канзас-Сіті. Для порівняння, це приблизно така сама відстань, як між Парижем і Венецією в Європі.

Довжина спалаху сягнула 829 кілометрів. Цей рекорд було офіційно визнано Комітетом з питань погодних і кліматичних екстремумів ВМО, який веде облік екстремальних погодних подій у світі.

Новий рекорд перевищив попередній, зафіксований у квітні 2020 року, на 61 кілометр. Тоді блискавка пройшла 768 кілометрів над південними штатами США.

Вимірювання здійснювалося за допомогою сучасних супутникових технологій, зокрема використовуючи дані супутника NOAA GOES-16. Похибка визнаного показника становить ± 8 кілометрів.

Подібні мегаспалахи – не лише дивовижне природне явище, а й серйозна небезпека, що щороку забирає людські життя. Генеральна секретарка ВМО Селесте Сауло зауважила, що вони можуть становити значну загрозу для авіації та спричиняти масштабні лісові пожежі. Саме тому спостереження за блискавками є частиною міжнародної ініціативи "Раннє попередження для всіх".