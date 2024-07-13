Найвища за 22 роки: у Львові зафіксували температурний рекорд

У Львові зафіксували новий температурний рекорд. У четвер, 11 липня, температура повітря прогрілась до 33,4 градусів тепла, що стало найвищим показником за останні 22 роки.

Львів побив температурний рекорд

Про це повідомили у пресслужбі Львівського регіонального центру з гідрометеорології. Попередній максимальні температурні показники фіксували у 2002 році.

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"11 липня максимальна температура повітря у Львові сягла 33,4°С. Попереднє рекордне значення цього дня спостерігалось у 2002 році і становило 32,5°С", – ідеться у повідомленні.

Температурний рекорд на Львівщині фіксували також у середу, 10 липня. Найвища температура тоді сягала 32,2 градуси тепла, а попередній рекорд також був у 2002 році – 31,5 градусів.

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