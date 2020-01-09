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      Рекордне зменшення інфляції: як змінювалися ціни на товари й послуги у 2019 році

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      Рівень інфляції в Україні у 2019 році становив 4,1% / ukrinform.ua

      За підсумками 2019 року рівень інфляції в Україні скоротився до 4,1%. Показник є найнижчим за останні 7 років.

      Для порівняння: у 2018 році інфляція в Україні складала 9,8%, у 2017 році – 13,7%, у 2016 році – 12,4%, а у 2015 році – 43,3%. Такі дані наводить Державна служба статистики України.

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      У грудні 2019 року ціни зменшилися на 0,2% у порівнянні з листопадом. Вартість продуктів харчування та безалкогольних напоїв майже не змінилися. При цьому на 2,4-0,5% дешевшими стали м’ясо птиці, рис, цукор, фрукти, соняшникова олія, риба, макаронні вироби.

      Загалом розмір інфляції у 2019 році виявився меншим за рівень, встановлений Нацбанком (5%). А це означає, що НБУ може суттєво знизити розмір облікової ставки під час чергового засідання, яке заплановане на кінець січня 2020 року.

      Як змінилися ціни на товари та послуги у 2019 році

      • Харчові продукти подорожчали на 4,8%: найбільше зросли ціни на фрукти – на 18,8%, хліб – на 9,7%, сир – на 7,7%. Водночас яйця подешевшали на 14,6%, а соняшникова олія – на 1,4%.
      • Алкогольні та тютюнові вироби за рік подорожчали на 13%.
      • Одяг та взуття навпаки подешевшали – на 2,3%.
      • Комунальні послуги подешевшали на 1,9%. Здебільшого через зменшення тарифів на газ – на 28,7%. При цьому гаряча вода та опалення подорожчали на 14,4%, послуги водопостачання та водовідведення – на 12,2-12,7%. Вартість електроенергії не змінилася.
      • Побутова техніка подешевшала в середньому на 0,2%, послуги транспорту стали дешевшими на 2,4%, ціни на відпочинок та культуру теж зменшилися – 0,1%.
      • Подорожчали послуги з охорони здоров'я – на 3,8%, вартість зв'язку зросла на 11,8%, а освіти – на 13,5%. Відпочинок у готелі та середній чек у ресторані збільшилися на 8,8%.

      Що таке інфляція?Підвищення загального рівня цін на товари й послуги на тривалий термін. При інфляції на одну й ту ж суму грошей після певного часу можна буде купити менше товарів і послуг, ніж раніше. 

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Гроші Статистика Інфляція
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