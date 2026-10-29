Найбільший місячний показник: у Генштабі розповіли про рекордні втрати ворога

Сили оборони України повідомили про рекордні місячні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення. Станом на 29 жовтня 2026 року цей показник досяг майже 50 тисяч осіб.

Відповідні дані оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

Яких втрат зазнав ворог?

За даними Сил оборони України, станом на 29 жовтня загальні бойові втрати російських військ у живій силі за поточний місяць становлять 49 040 осіб. Це найбільший місячний показник від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Попередній рекорд зафіксували у грудні 2024 року, коли втрати російської армії становили 48 670 осіб. Водночас жовтень ще не завершився. До кінця місяця залишається три доби, протягом яких показник може збільшитися.

Втрати російської армії в живій силі зростали протягом останніх місяців. Зокрема, у лютому 2026 року вони становили 26 090 осіб, у вересні – 46 230, а в жовтні станом на 29 число сягнули 49 040 осіб.

У жовтні середньодобові втрати російських військ, за оцінкою української сторони, становлять близько 1 750 осіб. У Силах оборони наголошують, що це ускладнює поповнення російських підрозділів.

Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1 560 російських військових. Також російська армія втратила 1 614 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Крім того, українські військові знищили 272 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 25 артилерійських систем і 5 бойових броньованих машин.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення загальні втрати Росії в особовому складі сягнули близько 1 584 910 осіб.