"Рекрутинг є найефективнішим способом мобілізації": військова пояснила, чому саме

В Україні продовжується рекрутинг до Збройних Сил. Це – найефективніший спосіб мобілізації.

Таку думку в новому випуску проєкту "Станція Краматорськ" висловила командирка взводу ЗСУ Оксана Рубаняк. "Ксена" переконана, рекрутингова кампанія мала бути вже давно.

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"Немотивований боєць – це програна війна"

Українська захисниця переконана, давно мала бути рекрутингова мобілізаційна кампанія, під час якої людям пояснюватимуть, ким ти можеш бути у війську. Зокрема, якщо ти фізично витривалий і бачиш себе стрільцем, снайпером, кулеметником, – то, будь ласка.

Якщо ж у тебе аналітичний склад розуму, займався ІТ-технологіями і розбираєшся у різних програмах, то тебе можуть залучити до пілотних операторів розвідувальних дронів, що працюють на далеку дистанцію. Там будеш корисний.

"Ксена" на прикладі свого бойового підрозділу розповіла, що не всі мобілізовані через ТЦК годяться для участі у бойових діях.

Коли ми відбираємо людей після мобілізаційної кампанії – хто підійде, а хто ні, то перше запитання – ти хочеш служити? І коли людина каже – ні, розмова на цьому й закінчується, тому що немотивований боєць – це програна війна,

– наголосила військова.

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Рекрутинг передбачає, що громадянин може самостійно обрати спеціальність і навіть підрозділ, у складі якого хоче захищати Україну.