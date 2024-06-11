Міноборони розширило можливості для рекрутингу до ЗСУ
Міністерство оборони запустило сайт, де охочі можуть підшукати собі вакансію у Збройних Силах України. Так, оборонне відомство запустило сайт "Будь собою".
Про це Міноборони України повідомило у своєму телеграм-каналі. Там вони розповіли детальніше про цю платформу.
Дивіться також В Україні відкрито перший спільний цех Укроборонпрому та Rheinmetall
Міноборони запустило сайт для пошуку вакансій у ЗСУ
Тепер знайти вакансію в Силах оборони України можна буде й на сайті Міністерства оборони "Будь собою". Функціонал платформи дозволяє обрати війська та спеціальність.
Тепер у вас є можливість самостійно обрати посаду для служби в армії. Забудьте про страхи та сумніви – настав час обрати свій шлях. Обирайте свою професію в Силах оборони України на army.gov.ua і станьте частиною сильної та сучасної армії України. Не чекай на зміни – створи їх сам! Будь собою,
– йдеться у повідомленні.
Вакансії на сайті можна проглядати через пошук – за назвою, родом військ у складі Сил оборони, спеціальністю, званнями чи умовами (йдеться про переведення).
Також на сайті можна знайти Центр рекрутингу української армії у вашому місті, їхні контакти та графік роботи.
Міноборони запустило сайт для пошуку вакансій у ЗСУ: дивіться відео
Що корисного буде в застосунку Резерв+: що відомо
- З 18 червня у Резерв+ з'явиться QR-код, що буде аналогом паперового військового квитка.
- Поява у Резерв+ QR-коду дозволить українцям використовувати електронний військовий квиток, замість паперового. Водночас це не єдина зміна у застосунку після 18 червня.
- Речник Міноборони Дмитро Лазуткін зазначив, що того таки дня у Резерв+ з'явиться й ще одна додатково опція для зареєстрованих військових. Вони зможуть оновити свої дані та прибрати надокучливу помилку.
- "Якщо у них написано "у розшуку", то вони зможуть в один клік вирішити це питання і повідомити, що вони є військовослужбовцями. І таким чином дані в "Оберезі" оновляться", – зазначив він.
- Також Лазуткін вказав, що після появи у застосунку QR-коду, з ним можна буде перетинати кордон – жодних проблем виникати не має.