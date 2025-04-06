Які спеціальності найчастіше обирають добровольці в центрах рейтингу ЗСУ

Уже понад рік в Україні триває рекрутинг у ЗСУ. Міністерство оборони проаналізувало військові спеціальності, які обрали добровольці, що звернулися до відповідних центрів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

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Найпопулярніші спеціальності в центрах рекрутингу

З початку відкриття першого центру у лютому 2024 року найбільший попит мали спеціальності, пов'язані з БпЛА.

16% від всіх кандидатів, що вже отримали посаду у підрозділах Сил оборони України, вирішили обрати саме цей напрямок. Далі йдуть водії (15%) та стрілецькі спеціальності (14%). 9% претендентів отримали штабні посади,

– розповіли в Міноборони.

Додали, ще по 6% – артилерія та зв'язок, зокрема, кіберзв'язок. Ще 5% кандидатів, які оформили документи через центри рекрутингу, обрали медичні посади. Зокрема, бойові медики, фельдшери, медсестри, лікарі.

Загалом перелічені спеціальності складають 71% серед усіх добровольців, які завершили оформлення до Сил оборони України через центри рекрутингу,

– зазначили в оборонному відомстві.

Наразі працює 49 рекрутингових центрів української армії. Один з них – онлайн-центр. Переважно вони розташовані у приміщеннях ЦНАПів.

У цих центрах усі охочі можуть отримати консультацію щодо приєднання до Сил оборони на умовах конфіденційності.

Важливо, що на території центрів заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення,

– підкреслили в Міністерстві оборони.

Зверніть увагу! Докладніше про роботу центрів рекрутингу та контакти можна дізнатися за посиланням.