Росіяни перевозили нею зброю: агент "Атеш" здійснив диверсію на залізниці біля Смоленська

Агент руху "Атеш" знищив релейну шафу на залізниці поблизу Смоленська. Ця колія є важливим транспортним коридором, що зв'язує центральну частину Росії з північно-західними регіонами.

У неділю ввечері, 16 червня, партизани відзвітували про успішну операцію. Від роботи відповідної колії та релейної шафи залежала діяльність таких ворожих компаній, як "Транснефть", "Газпром" та "Ростех".

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Біля Смоленська знищили релейну шафу

Відомо, що залізниця в районі Смоленська забезпечувала для росіян виробництво та переміщення військової техніки, крім того, що загалом була важливим логістичним вузлом.

Агент нашого руху знищив релейну шафу на залізниці біля Смоленська. Колія у цьому районі є важливим транспортним коридором,

– йдеться у повідомленні партизан.

За координатами 54.42472, 32.13178 – опублікованими партизанським рухом "Атеш" – можна знайти на карті, де було здійснено диверсію на залізниці в районі Смоленська.

Де саме партизани здійснили диверсію на залізниці: дивіться на карті від Google maps

Що таке релейна шафа Це електрична шафа, яка містить реле, електричний перемикач, та інші пристрої для управління електричними системами та їхнього захисту. Часто релейна шафа використовується на залізниці для автоматизації сигналізації та безпеки руху поїздів.

Поблизу Смоленська підпалили релейну шафу: дивіться відео "Атеш"

Щодня до лав партизан приєднується росіяни, які прагнуть зупинити злочинний режим Кремля і повернутися до мирного життя. Зробити це можна за посиланням , надіславши відповідне повідомлення.

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