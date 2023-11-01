СБУ та Національна поліція проводять масові обшуки по всій Україні у сектантів з "АллатРи"

В Україні тривають обшуки в міжнародній релігійній організації "АллатРа". Її підозрюють у роботі на користь країни-агресорки.

Сьогодні, 1 листопада, СБУ та та Національна поліція проводять масові обшуки по всій Україні у сектантів з "АллатРи", передає 24 Канал.

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Могла бути агентурою Росії

За даними правоохоронців, ця псевдорелігійна організація працювала в інтересах Росії і систематично просувала кремлівські наративи у нашому суспільстві. Чекаємо на подробиці від СБУ.

В Україні викрили сектантів, які займалися підривною діяльністю

Хто така "АллатРа"

Релігійна організація заснована в 2011 році у Києві. Діяльність її учасників поширена не лише в Україні, але й у більшості країн світу.

"АллатРа" позиціонує себе як громадська спілка, що діє поза політикою і поза релігією. Сповідує псевдонауку та дивні теорії змови інопланетян та впливових еліт.

Засновниками руху виступають однойменне ТОВ "АллатРа" колишньої мешканки Макіївки Донецької області Галини Яблочкіної та громадська організація "Міжнародна організація "Лагода".

Рух зародився з появи суто художньої книги "АллатРа" авторства Анастасії Нових (псевдонім Яблочкіної). У книзі концептуально жіночий початок давньоарабської богині неба і дощу Аллат поєднувався з чоловічим початком давньоєгипетського бога Сонця Ра. Один із героїв серії книг – Ігор Данілов – колишній шахтар із Макіївки. Біографія Данілова у книзі Яблучкіної "Сенсей" збігається з біографією Путіна.

Організація має безліч сторінок у соцмережах та каналів в YouTube.

"АллатРА" важається гібридним проєктом російської ФСБ / Фото із соцмереж

Вважають Путіна "спасителем"

Релігійний рух від початку відомий своїми проросійськими поглядами. У ЗМІ припускають, що одним із лідерів руху був Олег Кулініч, ексголова СБУ в Автономній Республіці Крим, звинувачений у державній зраді України.

Учасники "Аллатри", хоча наголошують на своїй аполітичній позиції, пропагують так званий "русскій мір" та називають Путіна "богом", який має "об'єднати" слов'ян, а потім і увесь світ.

: 8 серпня 2023 року генпрокуратура Росії заборонила діяльність "АллатРа", бо вона начебто дискредитує збройні сили країни-агресорки.

Представники "АллатРи" влаштовували телемости з путіністами з "Єдиной Росії". Крім того, коментуючи катування і вбивства у Бучі, вони заявляли, що, мовляв, це сталося, через те, що "люди розділені", і "нам промивають мізки".

Відомо, що 18 жовтня народна депутатка Інна Совсун скерувала звернення в СБУ, РНБО та Мін'юсту щодо діяльності в Україні проросійської секти "АллатРа". Зокрема, Совсун нагадала, що активну діячку "АллатРи" Христину Берестецьку засудили до 8 років позбавлення волі за те, що вона передавала інформацію про розташування ЗСУ і об’єктів критичної інфраструктури столиці росіянам.