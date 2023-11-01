СБУ та Національна поліція проводять масові обшуки по всій Україні у сектантів з "АллатРи"
В Україні тривають обшуки в міжнародній релігійній організації "АллатРа". Її підозрюють у роботі на користь країни-агресорки.
Сьогодні, 1 листопада, СБУ та та Національна поліція проводять масові обшуки по всій Україні у сектантів з "АллатРи", передає 24 Канал.
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Могла бути агентурою Росії
За даними правоохоронців, ця псевдорелігійна організація працювала в інтересах Росії і систематично просувала кремлівські наративи у нашому суспільстві. Чекаємо на подробиці від СБУ.
В Україні викрили сектантів, які займалися підривною діяльністю
Хто така "АллатРа"
- Релігійна організація заснована в 2011 році у Києві. Діяльність її учасників поширена не лише в Україні, але й у більшості країн світу.
- "АллатРа" позиціонує себе як громадська спілка, що діє поза політикою і поза релігією. Сповідує псевдонауку та дивні теорії змови інопланетян та впливових еліт.
- Засновниками руху виступають однойменне ТОВ "АллатРа" колишньої мешканки Макіївки Донецької області Галини Яблочкіної та громадська організація "Міжнародна організація "Лагода".
- Рух зародився з появи суто художньої книги "АллатРа" авторства Анастасії Нових (псевдонім Яблочкіної). У книзі концептуально жіночий початок давньоарабської богині неба і дощу Аллат поєднувався з чоловічим початком давньоєгипетського бога Сонця Ра. Один із героїв серії книг – Ігор Данілов – колишній шахтар із Макіївки. Біографія Данілова у книзі Яблучкіної "Сенсей" збігається з біографією Путіна.
- Організація має безліч сторінок у соцмережах та каналів в YouTube.
"АллатРА" важається гібридним проєктом російської ФСБ / Фото із соцмереж
Вважають Путіна "спасителем"
Релігійний рух від початку відомий своїми проросійськими поглядами. У ЗМІ припускають, що одним із лідерів руху був Олег Кулініч, ексголова СБУ в Автономній Республіці Крим, звинувачений у державній зраді України.
Учасники "Аллатри", хоча наголошують на своїй аполітичній позиції, пропагують так званий "русскій мір" та називають Путіна "богом", який має "об'єднати" слов'ян, а потім і увесь світ.Довідка: 8 серпня 2023 року генпрокуратура Росії заборонила діяльність "АллатРа", бо вона начебто дискредитує збройні сили країни-агресорки.
Представники "АллатРи" влаштовували телемости з путіністами з "Єдиной Росії". Крім того, коментуючи катування і вбивства у Бучі, вони заявляли, що, мовляв, це сталося, через те, що "люди розділені", і "нам промивають мізки".
Відомо, що 18 жовтня народна депутатка Інна Совсун скерувала звернення в СБУ, РНБО та Мін'юсту щодо діяльності в Україні проросійської секти "АллатРа". Зокрема, Совсун нагадала, що активну діячку "АллатРи" Христину Берестецьку засудили до 8 років позбавлення волі за те, що вона передавала інформацію про розташування ЗСУ і об’єктів критичної інфраструктури столиці росіянам.