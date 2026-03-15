В Україні прискорюють ремонт доріг після зими: які маршрути в пріоритеті

Юлія Свириденко наказала збільшити темпи ремонту доріг до 150 тисяч квадратних метрів на день. Також визначено заходи для захисту ключових маршрутів, що служать для оборонної та медичної сфер.

Про це 15 березня проінформували прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко та Міністерство розвитку громад та територій України.

Як просувається ремонт доріг в Україні?

Юлія Свириденко повідомила, що під час робочої зустрічі з урядовцями обговорили ремонт автомобільних доріг загального користування.

За даними Кабіну, від початку 2026 року в Україні відремонтували 528 тисяч квадратних метрів пошкоджень на дорогах. Очільниця уряду доручила прискорити роботи.

Поставила завдання Мінрозвитку підвищити темпи виконання дорожніх робіт – з поточних 60 тисяч квадратних метрів на день до 150 тисяч до кінця березня,

– заявила Свириденко.

Прем'єр-міністерка наказала завершити поточний ремонт міжнародних трас до 1 травня 2026 року.

За словами віцепрем'єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби, урядовці визначили перелік ключових логістичних та евакуаційних маршрутів. Мовиться про 600 кілометрів доріг критичного значення для медичної та оборонної системи. Вони, наголосив Кулеба, потребують спеціального захисту від дронів.

Дорожні ремонтні роботи вже розгорнуті по всій країні. Окремий трек – прифронтові дороги, які забезпечують військову логістику, медичну евакуацію та постачання для Сил оборони,

– запевнив віцепрем'єр-міністр з відновлення.

У відомстві додали, що загалом для ремонту цих доріг потрібно понад 12,8 мільярда гривень. Наразі спільно з Міноборони опрацьовується механізм спільного фінансування робіт з відновлення та захисту маршрутів.

У скільки обійдеться відновлення доріг?