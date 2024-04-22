Опрацьовується проєкт: у КМДА відповіли, чи закриватимуть станції "Почайна" та "Тараса Шевченка"

22 квітня 2024, 15:30
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Джерело:

КМДА

У Київській міській державній адміністрації спростували інформацію про закриття станцій метро "Почайна" та "Тараса Шевченка" на ремонт.

У КП "Київський метрополітен" наголосили, що наразі жодних змін у роботі станцій метро "Тараса Шевченка" та "Почайна" не заплановано. 

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Зупинки руху не буде

Капітальний ремонт планують виконувати без зупинки руху поїздів.

Відповідно до тендера з розробки проєктної документації, що відбувся в листопаді 2023 року, опрацьовується робочий проєкт планового капітального ремонту між цими станціями без зупинки руху поїздів,
– зазначають у столичній підземці.

Водночас остаточні проєктні рішення будуть визначені вже після проходження державної експертизи.

Станції "синьої" лінії метро "Почайна" і "Тараса Шевченка" були введені в експлуатацію у 1980 році. Через їх фізичну зношеність виникла потреба у плановому капітальному ремонті частини ділянки тунелю між станціями.

У КМДА запевнили, що пасажирів завчасно інформуватимуть про початок капітальних ремонтів та інших робіт, що можуть вплинути на режим роботи метрополітену.

У Києві частково перекрили Північний міст

  • Через проведення ремонтних робіт у столиці частково обмежили рух транспорту Північним мостом. Зміни триватимуть з 30 березня до 15 червня.
  • Незручності для киян пов'язані з ремонтом плити мостового полотна. Його проводитиме комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів Києва "Київавтошляхміст".
  • Обмеження руху стосуються напрямку з лівого на правий берег у правій частині проїзду спорудою з перекриттям смуги руху громадського транспорту.
  • Окрім Північного моста, ремонту потребує міст Метро у Києві, який сполучає два береги Дніпра. Саме цим мостом пролягає "червона" гілка метрополітену. У груднні 2023 року голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко розповів, що міст Метро перебуває у важкому стані та потребує капітального ремонту. 

Автор: Поліна Буянова