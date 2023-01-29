Польща почала масштабну ремонтну операцію для України, – WSJ

У Польщі ремонтують артилерію та важку бронетехніку для української армії. Після відновлення озброєння повертається на передову, де допомагає захисникам боронити державу від росіян.

Ремонт проводять у розлогому заводському комплексі. Над одним з найбільших викликів війни цілодобово працюють сотні техніків.

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У Польщі ремонтують техніку для ЗСУ

Журналісти The Wall Street Journal відвідали заводський комплекс у Польщі, де відновлюють військову техніку для української армії. Зокрема, майстерню розміром з футбольне поле, де стояли 3 поцятковані дірками від куль гармати AHS Krab без гусениць. Хоч вони й виглядають як танки, але є самохідними гаубицями калібру 155 міліметрів.

Біля пошкоджених гаубиць стоїть ще один "Краб". Проте він – повністю відновлений та готовий до повернення в Україну. Механіки розповіли, що ремонт кожної машини може зайняти до 2 місяців. Техніки, які цим займаються, повинні пройти безліч перевірок безпеки, перш ніж їх допустять на територію заводу у місті, яке журналісти погоджувалися не розголошувати.

Окрім ремонтних робіт у Польщі, механіки постійно контактують з технічними фахівцями в Україні, багато з яких до війни були цивільними. За допомогою зашифрованих програм їх навчають, як ремонтувати все – від танків до боєприпасів.

Ця гармата прибула сюди в найгіршому стані, який ми коли-небудь бачили. У неї був відсутній весь ствол, а корпус – сильно пошкоджений,

– розповів інженер Мірослав Сурованєц, показуючи на відновлену гаубицю "Краб" – одну з 10, відремонтованих за останні місяці.

У Польщі відновлюють техніку для України / Фото The Wall Street Journal

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Польща – лідер з обслуговування української техніки

Обслуговування і ремонт боєприпасів є головним викликом у війні. Масштаб польської операції, про яку раніше не повідомляли, підкреслює складність проблеми технічного обслуговування, яка невдовзі стане ще більшою.

У середу адміністрація президента США Джозефа Байдена оголосила про плани відправити 31 танк M1 Abrams в Україну. Сполучені Штати приєдналися до європейських союзників, які відправлять нашій державі ще до 100 танків Leopard 2 німецького виробництва.

Польські посадовці очікують, що "Абрамси" ремонтуватимуть в Польщі, в місті Познань. Це зробить країну передовою в операції з технічного обслуговування, у якій також беруть участь Чехія, Румунія і Болгарія.

Окрім цього, Польща відіграватиме важливу роль у ремонті та технічному обслуговуванні "Леопардів", оскільки її оборонна промисловість має великий досвід роботи з цими танками.

Можна з упевненістю стверджувати, що Польща є лідером в обслуговуванні техніки, яка використовується українцями на полі бою,

– заявив Томаш Смура, експерт з військових технологій з Фонду Казимира Пуласького, незалежного аналітичного центру у Варшаві.

Проблема збереження українського озброєння, включно з танками, постає в той час, коли й Україна, і Росія планують наступальні дії. До цього часу Сили оборони в основному використовували танки часів СРСР, такі, як Т-72. Зокрема, ті, які передали колишні радянські держави.

Рік інтенсивних бойових дій завдав великої шкоди танкам і артилерійським установкам, стволи гармат яких погнулися від частих обстрілів. Щоб залишатися в строю, техніка потребує не лише ремонту, але й запчастин та боєприпасів радянського калібру, які Захід у значній кількості не виробляє.

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На заводі працюють лише поляки

Гаубиці "Краб" обслуговують на підприємстві, що належить Польській групі озброєнь – державній компанії з виробництва озброєнь. За роботою цеху спостерігають офіцери Агентства внутрішньої безпеки. Їхнім завданням є розвідка потенційних диверсій, від яких постраждали збройові заводи в інших країнах, зокрема в Болгарії.

Кожен з приблизно 400 працівників, що займаються складанням і виробництвом, а також будь-який відвідувач заводу, повинен бути громадянином Польщі. Процес перевірки нових працівників, незалежно від рангу, може тривати кілька місяців.

Технічні робітники працюють у 3 зміни цілодобово і постійно контактують з українцями на полі бою. Вони обмінюються інформацією про найкращі методи ремонту за допомогою зашифрованих повідомлень і спеціального додатка, який допомагає усувати несправності. Польські механіки розповіли, що одного разу вони використовували месенджер, щоб навчити українського листоношу, який став солдатом, як ремонтувати боєприпас.

Іноді механіки знаходять всередині "Крабів" речі захисників: зубні щітки, їжу або сімейні фотографії. Механік Даріуш Гавінек розповів, що ремонт техніки зробив його більш відданим допомозі військовим.

"Краби" приїжджають сюди з листям, брудом, піском, гілками, що прилипли до кузова, гусениць. Це українська земля. Коли я вперше потрапив всередину одного з них, мене це дуже вразило,

– зазначив механік.

Польські урядовці заявили, що незабаром майстерня може розширитися, щоб ремонтувати та обслуговувати техніку, вироблену за кордоном. Проте деталей поки не розкривають.