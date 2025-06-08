Автомобільна компанія Renault вироблятиме дрони в Україні, – ЗМІ
- Французька автомобільна компанія Renault планує виробляти дрони в Україні для потреб Збройних Сил України.
- Renault співпрацюватиме з французьким малим і середнім підприємством в оборонній галузі, але рішення остаточно ще не ухвалено.
- Партнерство символізує переозброєння Європи і масштабні інвестиції в оборонну промисловість, при цьому французи не працюватимуть на виробничих лініях.
Великий французький автомобільний концерн буде виробляти безпілотники в Україні. Їх спрямовуватимуть на потреби ЗСУ.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на France Info.
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Що відомо про виробництво дронів в Україні
Днями міністр оборони Себастьян Лекорню оголосив, що "великий французький виробник автомобілів" займатиметься виготовленням дронів в Україні. Проте він не уточнив, про яку саме компанію мова.
Джерела France Info стверджують, що мовиться про автомобільного гіганта Renault. Виробник співпрацюватиме з французьким малим і середнім підприємством, що спеціалізується на оборонній галузі, з виробничими лініями за кілька десятків або сотень кілометрів від фронту.
У відповідь на запит Renault підтвердила, що уряд зв'язався з ними, проте заявили, що "наразі рішення ще не ухвалено".
Це партнерство є поворотним моментом, що минув більш ніж через три роки після початку війни в Україні, та символом у часи переозброєння Європи та оголошень про масштабні інвестиції в оборонну промисловість,
– вважають журналісти.
За словами Лекорню, дрони призначатимуться для Збройних Сил України, але будуть доступні і французькій армії. Також Київ надаватиме Парижу зворотній зв'язок щодо використання. Французи на виробничих лініях не працюватимуть.