Наступний режим не планує бути менш злочинним: чи отримає Україна репарації від Росії

Різні так звані російські "опозиційні" політики розповідають, що Путін сам обікрав місцеве населення. Тому платити репарації потрібно з гаманця диктатора та компанії, а не всіх росіян. Це – хибна думка. І вона наштовхує на дуже цікаві висновки.

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, не можна відділяти злочинців в Кремлі та звичайних росіян, які підтримують цей режим. Різні так звані "опозиціонери" демонструють, що вони просто хочуть в майбутньому перебрати ці кошти у свої кишені.

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Аналогічна історія, коли Ходорковський говорить, що Путін має за все платити. Насправді це демонстрація того, що наступний режим, який хоче прийти до влади, не планує бути менш злочинним та кривавим. Вони просто хочуть прийти і вкрасти ту путінську частину собі в кишені,

– зазначив Давидюк.

Чи отримає Україна репарації від Росії

Як наголосив Давидюк, ми всі розчаруємо російських "опозиціонерів". Вони нічого не отримають з цих грошей, а Україна поверне собі більше трильйона доларів репарацій. Це будуть найбільші виплати після 2 Світової війни.

Зараз не варто навіть обговорювати, чи будуть репарації для України. Головні питання – обсяг репарацій та як Києву якнайшвидше отримати ці кошти.

На Мюнхенській безпековій конференції прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін зазначила, що на території ЄС заморожено понад 400 мільярдів "російських" доларів. Також там створили агенцію з управління заарештованими активами, доходи з яких може отримати Україна.

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Давидюк підкреслив, що цього мало. Потрібно повністю конфіскувати різні активи не лише в Європі, але й у США, на Близькому Сході, на Півдні та в Азії, і повністю передати їх в Україні. Також варто боротися з відмиванням російських грошей.

Російські і проросійські політики, як частина ОПЗЖ, їдуть в Дубаї та купують там квартири за 10 мільйонів доларів. Потім продають їх за 10 мільйонів і їдуть в Швейцарію, де мають "чисті" гроші. Там злочинці і вбивці можуть відмивати гроші. Маємо російських олігархів "роздягнути", російський уряд та Кремль "роздягнути", а всі гроші передати Україні,

– наголосив Давидюк.

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