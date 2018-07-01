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Репер Дрейк нарешті визнав, що має сина від порнозірки

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Репер Дрейк
Репер Дрейк / Instagram / @drake

Екс-коханий співачки Ріанни репер Дрейк після заяв порнозірки Софі Бруссо все ж визнав, що новонароджений син є його дитиною.

Якщо раніше репер Дрейк у своїй пісні натякав про народження сина від зірки фільмів для дорослих, то зараз відверто зізнався у новому треку "Emotionless" в альбомі Scorpion, яке він опублікував в мережі день тому.

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Я не ховав своєї дитини від світу. Я ховав світ від своєї дитини. Я не викладаю "гарячі новини" про себе в своєму блозі. Якщо я про щось хочу сказати, я говорю про це сам,
– поділився Дрейк новиною про своє батьківство.

Він також додав, що з Бруссо у нього не було серйозних стосунків, оскільки вони зустрілись всього два рази. Але вона не була йому й коханкою, проте йому довелось змиритись з тією думкою, що дитина справді його.

"Батько-одинак. Ненавиджу цей вислів, коли чую його. Мені ніяково було говорити своїм батькам, що у мене є дитина і вона не живе зі мною. Я обіцяв їм, що у мене буде справжня сім'я. Я сам пройшов через розлучення своїх батьків", – додав артист.

 

Нагадаємо, що друг репера Дрейка – виконавець Pusha-T наприкінці травня поділився особистою історією Дрейка у новій композиції "The Story Of Adidon". Там він зізнався, що Дрейк має сина від порнозірки Софі Бруссо.

Теги: LifeStyle Музика Діти
Джерело: 24 Канал
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