Репер Дрейк нарешті визнав, що має сина від порнозірки

Екс-коханий співачки Ріанни репер Дрейк після заяв порнозірки Софі Бруссо все ж визнав, що новонароджений син є його дитиною.

Якщо раніше репер Дрейк у своїй пісні натякав про народження сина від зірки фільмів для дорослих, то зараз відверто зізнався у новому треку "Emotionless" в альбомі Scorpion, яке він опублікував в мережі день тому.

Читайте також: У Канаді безжально розстріляли друга відомого репера: з'явилось жахаюче відео

Я не ховав своєї дитини від світу. Я ховав світ від своєї дитини. Я не викладаю "гарячі новини" про себе в своєму блозі. Якщо я про щось хочу сказати, я говорю про це сам,

– поділився Дрейк новиною про своє батьківство.

Він також додав, що з Бруссо у нього не було серйозних стосунків, оскільки вони зустрілись всього два рази. Але вона не була йому й коханкою, проте йому довелось змиритись з тією думкою, що дитина справді його.

"Батько-одинак. Ненавиджу цей вислів, коли чую його. Мені ніяково було говорити своїм батькам, що у мене є дитина і вона не живе зі мною. Я обіцяв їм, що у мене буде справжня сім'я. Я сам пройшов через розлучення своїх батьків", – додав артист.

Нагадаємо, що друг репера Дрейка – виконавець Pusha-T наприкінці травня поділився особистою історією Дрейка у новій композиції "The Story Of Adidon". Там він зізнався, що Дрейк має сина від порнозірки Софі Бруссо.