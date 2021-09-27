Репостив дописи бойовиків: маріупольця засудили до 3 років за пропаганду війни в інтернеті

У Маріуполі засудили чоловіка за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та пропаганду війни. Він поширював на свої сторінці у соцмережі дописи бойовиків.

У Приморському суді міста Маріуполя чоловіка засудили до 3 років позбавлення волі. Вирок оголосили у понеділок, 27 вересня.

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Що відомо про засудженого

51-річний чоловік народився у місті Маріуполі. У період з листопада 2018 року до червня 2020 року він репостив та розміщав на власній сторінці в "Однокласниках" інформацію з ресурсу окупантів "Рупор Новоросії".

У такий спосіб чоловік копіював та розповсюджував контент із закликами до розв'язування воєнного конфлікту та вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України.

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