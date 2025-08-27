Наразі неможливо встановити причину загибелі цих людей. Про це інформує 24 Канал із посиланням на інформацію ДСНС.

Що відомо про страшні знахідки в Карпатах?

Під час нічного патрулювання українсько-румунського кордону поблизу гори Фрасин прикордонники відділення "Велятино" Мукачівського загону натрапили на фрагменти людського скелета.

За попередніми оцінками, останки сильно пошкодили дикі тварини.

Поряд із рештками знайшли залишки одягу, камуфльований рюкзак, сумку та документи, які належали 36-річному чоловікові з Луганської області.

До слова, згідно з інформацією прикордонників, цю особу затримували в листопаді 2023 року за спробу незаконно перетнути кордон із Румунією.

Тоді Хустський районний суд призначив йому штраф за порушення міграційного законодавства. Наразі правоохоронці перевіряють обставини, що могли призвести до загибелі людини, а також можливий зв'язок із попередніми інцидентами.

Крім того, нещодавно прикордонники відділу "Шибени" в Івано-Франківській області також виявили людський скелет у гірській місцевості. Жодних документів чи інших предметів, які б допомогли встановити особу загиблого, знайти не вдалося.

Експерти та правоохоронці працюють над встановленням усіх обставин та причин загибелі жертв.

Подібні трагічні випадки в Карпатах