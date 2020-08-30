Розвідка Сполучених Штатів опублікувала дані про діяльність в Україні політтехнологів, пов'язаних з російськими спецслужбами. Вони розробляли доволі сумнівну стратегію врегулювання конфлікту на Донбасі та хотіли запропонувати її президенту Дональду Трампу.

Про це сказано у доповіді профільного сенатського комітету до Конгресу США.

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Російсько-український політтехнолог Костянтин Килимник, разом зі своїм американським колегою Семом Паттеном, розробляли план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Цей план хотіли запропонувати особисто Дональду Трампу, користуючись зв'язками з наближеною до нього людиною – Полом Манафортом.



Костянтин Килимник (виділений зліва) та Пол Манафорт (посередині в білій сорочці) / Фото Associated Press

План Килимника та Паттена передбачав об'єднання так званих "ДНР" та "ЛНР" в Автономну республіку Донбас, запрошення туди Віктора Януковича, ухвалення реформи децентралізації та зменшення ролі Києва в управлінні. Про все це розвідка дізналась завдяки агентурній роботі та отримавши доступ до поштових скриньок.



Сем Паттен / Фото Twitter

Хто такі Килимник та Паттен, навіщо вони просували саме такі умови та до чого тут російська розвідка? Про це – далі у статті сайту 24 каналу.

Хто такі Килимник та Паттен?

У США підозрюють, що голова передвиборчого штабу Трампа Пол Манафорт під час виборів міг спілкуватися з Костянтином Килимником, якого вважають пов'язаним з російською розвідкою.

Костянтин Килимник – російсько-український політтехнолог. Народився у Кривому Розі, був перекладачем у збройних силах СРСР та працював з воєнною розвідкою. У 2005 році почав працювати на консалтингову фірму Манафорта, у складі якої в 2010 році допоміг стати президентом Віктору Януковичу. У 2014 році Килимник разом з Манафортом допомагав партії "Опозиційний блок" – наступниці "Партії регіонів".

Килимника пов'язують російським олігархом Олегом Дерипаскою, який є посередником Путіна у міжнародних перемовинах. Вважається, що під час виборів у 2016 році глава штабу Трампа Пол Манафорт тримав контакт з російськими спецслужбами саме через Килимника та намагався поділитися з ним інформацією щодо передвиборної кампанії.



Російський олігарх Олег Дерипаска та Володимир Путін / Фото Twitter

Сам Килимник відкидає всі звинувачення щодо роботи на російську розвідку і сказав, що офіційні зв'язки з Манафортом розірвав ще у 2015 році.

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Сем Паттен Американський політтехнолог, який також допомагав розробляти стратегію для української партії "Опозиційний блок".



Паттен та Килимник – партнери. Вони заснували консалтингову фірму Begemot Ventures International, яка, зі слів Паттена, працює на клієнтів поза межами Сполучених Штатів.

Автономна республіка Донбас та повернення Януковича

Костянтин Килимник під час розробки "мирного плану" для Дональда Трампа особливо наполягав на поверненні до країни Віктора Януковича як сильного лідера, який нібито допоможе стабілізувати ситуацію. У середині 2017 року Килимник та Паттен навіть організували опитування, щоб перевірити готовність людей до повернення експрезидент.

Опитування показало, люди не готові прийняти Януковича. Однак, Килимник продовжував просувати ідею повернення президента-втікача аж до 2018 року.

План мирного врегулювання на Донбасі, який готували для Трампа та показали Манафорту, виглядав так:

Створення нового суб'єкту шляхом об'єднання "ЛНР" та "ДНР" в Автономну республіку Донбас (АРД). Це новоутворення існуватиме в кордонах всієї території Донецької та Луганської областей. Прийняття Верховною Радою закону про особливий статус Донбасу. Якщо Рада не прийме цей закон, Порошенко має розформувати її. Вибори нового прем'єра АРД. Бажаний варіант – Янукович, який нібито є вольовим лідером та має авторитет в регіоні. Мирний план може бути ініціативою Трампа, яку він запропонує Росії. США мають вдатися до практичних дій, щоб переконати Україну прийняти цей план та створити АРД.

Схоже, що під "практичними діями" мається на увазі вчинення політичного тиску на Україну та президента Петра Порошенка. Суб'єктність України в цьому "мирному плані" під великим питанням.

Автори також пишуть, що Порошенку не вигідно закінчувати війну, бо вона нібито приховує його невдачі. Щоправда, у наступній частині вони суперечать самі собі та заявляють, що Порошенко "зацікавлений у мирі, бо цим він виконає свої передвиборчі обіцянки".

Аргументи доцільності цього мирного плану, які мали переконати Трампа його впровадити, також були доволі цікавими:

Конфлікт перебуває в активній фазі , в ньому щодня помирають люди. Він може нести небезпеку та поширитись в усьому регіоні;

, в ньому щодня помирають люди. Він може нести небезпеку та поширитись в усьому регіоні; Це буде справедливо стосовно Януковича , який нібито зробив усе можливе, щоб уникнути кровопролиття на Майдані. Мова про підписаний ним договір з опозицією 21 лютого 2014 року.

, який нібито зробив усе можливе, щоб уникнути кровопролиття на Майдані. Мова про підписаний ним договір з опозицією 21 лютого 2014 року. Особиста участь президента США дозволить досягти мирного врегулювання, а політична стабільність дозволить створити ефективну "проєвропейську більшість", яка проведе ефективні реформи.

Повірити в ефективність такого плану доволі важко, особливо знаючи реалії української політики та ставлення людей до таких ініціатив й, зокрема, до персони Віктора Януковича. Однак, Пол Манафорт все одно вирішив перевірити життєздатність плану та замовив соцопитування. Питати планували лише жителів Донецької та Луганської областей.

Розвідка встановила, що опитування мала проводити фірма проросійського соціолога Євгена Копатько. У людей мали запитувати про їхнє ставлення до повернення Януковича на Донбас та ідею об'єднання двох "республік", але без розкриття всього плану. Для цього Віктора Януковича завуалювали під "одного з лідерів "Партії регіонів" часів Януковича".

Залучити до процесу планували й американських соціологів, однак вони так і не почали працювати. Результати соцопитування залишаються загадкою, так само як і факт його проведення.

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Чим все закінчилось?

Виникає логічне запитання: чи сподобався б такий план самому Дональду Трампу та чи були шанси на його реалізацію, якщо б його запропонував хтось з його оточення?

Зважаючи на невисокий рівень експертизи Дональда Трампа в питаннях Східної Європи (про це повідомляв зокрема Джон Болтон), він дійсно міг пристати на план, якщо б такий був відрекомендований йому довіреними особами,

– сказав голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко у коментарі 24 каналу.

Однак, експерт зазначив, що політика США щодо Росії та України формується не лише у Білому Домі. Існує низка "запобіжників", які не допустять втілення подібних сумнівних стратегій.

Ці запобіжники називають "deep state" (глибинна держава). Це можуть бути спецслужбовці з Пентагону або ж спеціалісти сектору безпеки, які здатні вплинути на президента та не допустити реалізації ідей, які суперечать інтересам Сполучених Штатів.

У 2017 році Дональд Трамп призначив спецпредставника по Донбасу – Курта Волкера. Однак, попри бажання Килимника та Паттена, ця людина мала чітку та послідовну позицію, що Росія є агресором, а Донбас – це окупованою та захопленою територією.

Волкер виступав за ліквідацію так званих "ДНР" та "ЛНР", а не за надання автономного статусу.



Курт Волкер / Фото AFP

Справа фанатів Януковича посипалась

Ближче до 2018 року позиція Трампа щодо Донбасу та України стала більш чітко окресленою. Глава Білого Дому став більше конфронтувати з Росією та остаточно полишив ідею поступитись у питанні війни в Україні.

Провал плану зі створення Автономної республіки Донбас – це лише половина проблем політтехнологів, адже невдовзі почалось їхнє кримінальне переслідування.

Полу Манафорту та його партнеру Ріку Гейтсу висунули обвинувачення у відмиванні десятків мільйонів доларів. Пізніше Манафорта визнали винним ще у двох справах – про змову проти США та тиск на свідків. Загальний термін ув'язнення 71-річного політтехнолога складав 7,5 років.

Спецпрокурор Мюллер, який розслідує втручання Росії у вибори Сполучених Штатів, розпочав розслідування щодо другого фігуранта цієї історії – Костянтина Килимника. Влада вважає його офіцером російської розвідки. Килимник встиг сховатись у Росії.

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Не оминуло американське правосуддя і Сема Паттена. Він визнав свою провину щодо відмивання 50 тисяч доларів для Килимника та в тому, що консультував український "Опозиційний блок", не маючи на це відповідної ліцензії від Мін'юсту США. Паттен отримав 3 роки випробувального терміну та 500 годин громадських робіт.

Ця історія є дуже показовою, адже рідко коли випадає шанс заглибитись аж у такі кулуари світової політики. Оскільки Україна вже втягнута у велику гру Сполучених Штатів та Росії, то аналіз подібних доповідей допоможе українцям довідатись про те, що насправді стоїть за окремими політиками та політичними явищами.