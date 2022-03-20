У ресторанах KFC в Росії закінчується цукор: фотодоказ
20 березня 2022 , 16:13Читать новость на русском
Мережа KFC призупинила усі інвестиції та розвиток ресторанів у Росії. Це вже відбивається на роботі закладів.
Так, у ресторанах KFC Красноярська вже теж закінчився цукор. Про це свідчать обурені пости російських користувачів соцмереж.
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"KFC забув сказати мені, що у них "раптово" закінчився цукор! Найгірша кава в моєму житті", – бідкаються росіяни у твітері.Довідка. У Росії працює приблизно 1 тисяча ресторанів швидкого обслуговування KFC. До 9 березня 70 із них зупинили свою роботу.
Дефіцит цукру в Росії
- У Росії в результаті війни проти України виник дефіцит деяких продуктів. У магазинах росіяни ледве не влаштовують за них бійки.
- Зокрема, черги вишукуються за цукром, який знайти на полицях стає складніше.
- Цікаво також, що на сайті Метро під час перегляду цукру на запитують, чи виповнилось росіянам 18 років.
Цукрова лихоманка в Росії / Фото з соцмереж
До речі – у Росії продовжують битися за цукор: дивіться відео