Російські пропагандисти досі не позбулися своєї шарманки про лабораторії біологічної та хімічної зброї в Україні. В Офісі Президента заявили, що ресурс російських чиновників вичерпаний.

Радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко зауважив, що про це вже висловилися усі, хто міг. Зокрема, Володимир Путін та Сергій Лавров, повідомляє 24 канал.

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Ресурс російських чиновників – вичерпано. Вони поступово намагаються долучити своїх симпатиків або лобістів за кордоном. Зокрема, в Америці,

– заявив Лещенко.

Конгресвумен Ґрін повторила фейки

Лещенко зауважив, що конгресвумен Марджорі Тейлор Ґрін підігрує російському наративу.

Під час виступу у Конгресі вона повторила фейки у запитальній формі. Спершу заявила, що десь повідомляється, мовляв, Пентагон та Америка фінансують ці біохімічні лабораторії. А тоді запитала: а якщо це виявиться правдою?

Лещенко зауважив: конгресвумен прямо нікого не звинувачує, але підтримує вогник брехні у медійному просторі. Ґрін є симпатиком Росії. Конгресвумен вже звинувачували у тому, що вона надто пасивно реагувала на виступ Володимира Зеленського у Конгресі.

Також політикиня підтримувала рішення, спрямовані проти України. Окрім того, Ґрін не голосувала за те, щоб підтримувати Україну грошима та зброєю.

Лещенко вкотре наголосив: будь-які заяви про начебто біохімічні або біологічні лабораторії в Україні – є неправдою. Це спростували:

МОЗ України;

міжнародні організації;

російські біологи та хіміки, які, маючи профільну освіту, компетентно довели: це – неправда.

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