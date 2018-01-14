Рецепт напою з лимоном та огірком для схуднення

Водний настій з огірка, лимона, імбиру і листя м'яти (або вода Сассі) давно завоював свою популярність серед тих, хто мріє схуднути. Важливість оптимального водного балансу в схудненні складно переоцінити. Однак, якщо в чисту воду додати деякі інгредієнти, можна підвищити ефект в рази.

Рецепт цього напою розробила дієтолог Синтія Сасс в рамках своєї "Програми плоского живота". Напій прискорює метаболізм, виводить токсини, прискорює роботу шлунково-кишкового тракту і сприяє спалюванню жирів. Читайте також: Як схуднути без дієт: поради, які вам допоможуть А також вода Сассі має сечогінний ефект (це сприяє веденню зайвої рідини з організму), а також покращує загальний стан волосся і шкіри (за рахунок насичення організму необхідною кількістю рідини). Рецепт води Сассі (напою для схуднення) Інгредієнти:

- чиста вода 2 л;

- тертий імбир 1 ч. л.;

- 1 огірок;

- 1 лимон;

- листя м'яти 12 шт.

Інгредієнти напою для схуднення Як приготувати напій для схуднення: 1. Наріжте огірок і лимон кружальцями і подрібніть м'яту. 2. Змішайте всі інгредієнти і залиште напій на ніч в непрозорій посуді, щоб він настоявся. Протягом дня пий воду невеликими ковтками. Оптимальний варіант – випивати по половині склянки за годину.

Напій для схуднення – вода Сассі