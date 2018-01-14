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Рецепт напою з лимоном та огірком для схуднення

19:03, 14 січня 1478 Читать новость на русском
Рецепт напою для схуднення
Рецепт напою для схуднення / unsplash

Водний настій з огірка, лимона, імбиру і листя м'яти (або вода Сассі) давно завоював свою популярність серед тих, хто мріє схуднути. Важливість оптимального водного балансу в схудненні складно переоцінити. Однак, якщо в чисту воду додати деякі інгредієнти, можна підвищити ефект в рази.

Рецепт цього напою розробила дієтолог Синтія Сасс в рамках своєї "Програми плоского живота". Напій прискорює метаболізм, виводить токсини, прискорює роботу шлунково-кишкового тракту і сприяє спалюванню жирів.

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А також вода Сассі має сечогінний ефект (це сприяє веденню зайвої рідини з організму), а також покращує загальний стан волосся і шкіри (за рахунок насичення організму необхідною кількістю рідини).

Рецепт води Сассі (напою для схуднення)

Інгредієнти:
- чиста вода 2 л;
- тертий імбир 1 ч. л.;
- 1 огірок;
- 1 лимон;
- листя м'яти 12 шт.

Інгредієнти напою для схуднення
Інгредієнти напою для схуднення

Як приготувати напій для схуднення:

1. Наріжте огірок і лимон кружальцями і подрібніть м'яту.

2. Змішайте всі інгредієнти і залиште напій на ніч в непрозорій посуді, щоб він настоявся.

Протягом дня пий воду невеликими ковтками. Оптимальний варіант – випивати по половині склянки за годину.

Напій для схуднення – вода Сассі
Напій для схуднення – вода Сассі

Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове життя Дієти
Джерело: Сosmo
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