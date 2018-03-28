Класичний рецепт паски: інгредієнти та ціни

Великдень у 2018 році випадає на 8 квітня, а це значить, що вже треба скуповувати продукти для святкового столу. Зокрема – подбайте про всі інгредієнти для паски. Сайт 24 порахував, у скільки обійдеться паска за класичним рецептом.

Паска є головною традиційною стравою на Великдень. Християни вірять, що, готуючи великодній хліб, слід відкинути всі погані думки і запастись хорошим настроєм – тоді паска точно вдасться.

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Класичний рецепт паски

Інгредієнти

- молоко – 500 мл;

- сухі дріжджі – 11 г (або звичайні – 50-60 г);

- борошно – 1-1,3 кг;

- яйця – 6 шт.;

- вершкове або маргарин – 200 г;

- цукор – 250-300 г;

- роздинки – 300 г;

- ванільний цукор – 1 ч. л.

- дрібка солі.



Для глазурі:

– 2 білки;

– 100 г цукру.

Як приготувати тісто для паски

Підігрійте молоко. У теплому молоці розчиніть дріжджі. Додайте 500 г борошна, добре розмішайте. Покладіть у тепле місце і накрийте рушником. Зачекайте близько 20 хвилин, щоб опара збільшилася вдвічі.

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Відділіть білки від жовтків. Жовтки розітріть із цукром і ванільним цукром. Білки збийте з дрібкою солі в піну.

В опару додайте жовтки, перемішайте. Далі додайте розм’якшене масло, перемішайте, далі – білки, перемішайте.

Додайте решту борошна, замісіть тісто. Воно не повинно бути крутим і прилипати до рук. Знову поставте тісто в тепле місце. Дайте йому добре піднятися (зачекайте 50-60 хвилин).

Родзинки замочіть в теплій воді на 10-15 хвилин, воду злийте. Додайте родзинки в тісто, перемішайте і знову поставте в тепле місце, щоб воно добре піднялося.

Змастіть форму маслом, викладіть тісто на 1/3 висоти форми. Накрийте плівкою або рушником. Дайте тісту ще раз піднятися вже у формі.

Поставте форму з тістом в розігріту до 100 градусів духовку, випікайте 10 хвилин.

Потім підніміть температуру до 180 градусів, випікайте до готовності (25-35 хвилин).

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Як приготувати глазур

Збийте білки з дрібкою солі в піну. Додайте цукор, збивайте до стійкої піни. Готові гарячі паски змастіть глазур’ю. За бажанням можете прикрасити кондитерською посипкою або цукатами.

Скільки коштує приготувати паску у 2018 році

Якщо пекти паску за рецептом, наведеним вище, то її приготування обійдеться у 141,44 грн. Порівняно з минулим роком, ціни зросли на всі інгредієнти, крім цукру. Кілограм цукру цього року коштує 15,47 грн (проти 16,48 грн у 2017 році) Найбільше подорожчали за рік яйця: за 8 штук (саме стільки потрібно для паски за класичним рецептом) у 2018 році потрібно викласти 22 грн, що майже вдвічі більше, ніж минулоріч (11,84 грн).

В інфографіці наведені середні ціни по Україні на інгредієнти для паски (за даними Держстату за лютий 2018/лютий 2017).



У скільки обійдеться паска-2018: не подорожчав тільки цукор

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