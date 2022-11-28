"Революція в Росії таки буде": опозиціонер назвав єдину умову

Питання майбутньої революції у Росії залишається актуальним. Суспільство незадоволене діями влади.

Не можна стверджувати, що революція станеться прямо зараз. Однак вона врешті-решт станеться, якщо Кремль не змінить усі свої стратегії. Про це 24 каналу сказав російський політолог та громадський діяч Аббас Галлямов.

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Революція або реформи

За словами Галлямова, суперечності між суспільством та владою загострюються. Безумовно, не буває так, щоб усі були проти. Є значна кількість соціальних груп, які не задоволені статус-кво, і якщо вони виявляються сильнішими за консервативні групи, акцентує політолог, то врешті-решт революція відбувається.

Те, що ми у стратегічному плані рухаємось у цьому напрямі, моя думка не змінилася. Дивлячись на те, як влада слабшає, можна навіть сказати, що вона посилюється. Але я все-таки не стверджуватиму зі стовідсотковою ймовірністю, що революції трапиться, тому що їй революції завжди є альтернатива – реформи,

– запевняє Галлямов.

Він додає, що еліти можуть переконати Путіна відмовитися від висування на наступний термін, знайдуть наступника і вже він запустить ті реформи, які дозволять суспільству уникнути революції. Такий варіант, зазначає Галлямов, виключати не варто.

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