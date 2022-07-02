Захопили водоканал, пенсійний фонд, банк: окупанти провели рейд із захоплення будівель у Херсоні

В окупованому Херсоні росіяни проводять рейди із захоплення будівель. Привласнили майно різних державних структур, як от водоканалу, пенсійного фонду і навіть банків.

Рейдерські захоплення у Херсоні

Окупанти продовжують злочинну діяльність у Херсоні та проводять рейдерські захоплення будівель. Про це 24 каналу повідомили джерела в розвідці.

Увага Опір зростає, Росія ж не має достатньо сил для контролю Херсонщини, – CNN

Російські окупанти провели рейд по захопленню багатьох будівель у Херсоні. Захопили пенсійний фонд. Райффайзенбанк, водоканал та газову службу,

– повідомила розвідка.

Переводитимуть на російські пенсії, а на базі банку Аваль тепер буде "Промсвязьбанк".

Господарювати окупантам залишилось недовго

Однак, господарювати українським майном окупантам залишається недовго. Збройні сили України уже готують виганяти росіян із Херсону.

Тож, розуміючи це, російські загарбники намагаються терміново покинути окремі райони Херсонщин – планують втечу з місця бойових дій до Криму через Арабатську стрілку.

Окупанти бояться за своє життя

Крім того, на територіях, які перебувають під російською окупацією, вже неодноразово були зафіксовані замахи як на окупантів, так і зрадників, які перейшли на бік ворога. Тож, росіяни просто бояться за своє життя та вимушені пересуватися Херсонською областю з великою кількістю охорони, у броньованих машинах та бронежилетах.

Ці дані підтверджують і в американській розвідці. Там відзначили, що Росія не має достатньо ресурсів, щоб контролювати регіон, який захопила.

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