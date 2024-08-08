Нарощування м'язів: Черник розповів, які завдання виконує рейд на Курщині

На території Росії у Курській області 6 серпня відбувся прорив кордону. Країна агресорка стверджує, що цю операцію проводять Сили оборони України. Збройні угрупування вже контролюють значну частину області.

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, що не варто підіймати планку очікування щодо того як далеко ті сили, що на території Росії, зможуть ще просунутись. Він зазначив, що дуже важливо, в інформаційному сенсі, правильно розставляти акценти.

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Акцент на геополітику

Петро Черник пояснив, що жодна бойова операція такого масштабу не може бути самостійною, вона пов'язана зі стратегічною логікою всієї війни.

Треба змістити акцент саме на геополітику. У США триває підготовка до виборів президента. Стара адміністрація вже не так прискіпливо ставиться до того, що відбувається в Україні, а нова ще не утворена,

– зауважив він.

Унікальний момент

На думку військового експерта, якщо Сили оборони ведуть операцію у Курській області, то Україна має можливість покращити свої переговорні процеси для потенційного призупинення фази бойових дій. Саміт миру, який відбувся у Швейцарії, мав на меті знайти способи впливу, щоб, хоч і не напряму, але розмовляти із противником з позиції сильної країни.

Нарощування м'язів якраз і є цією бойовою операцією. Також не варто забувати, що тут є і тактичні ходи, зокрема Суджа (місто в Курській області – 24 Канал), як логістичний центр, який забезпечує угруповання північ,

– підкреслив Черник.

Де розташоване місто Суджа у Росії: дивіться на карті

Він додав, що газорозподільча станція, яка забезпечує постачання до Угорщини, також може стати елементом тиску на Росію.

Під час операції в Курській області було знищено два гелікоптери Ка-52 та один Мі-28. Це значні фінансові та військові втрати для країни-агресорки.

Багато російських військових здаються в полон. Владімір Путін не може гарантувати недоторканість російських кордонів. Це фантастичний ляпас йому,

– сказав полковник запасу ЗСУ.