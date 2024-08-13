Вони мчали звідти, а нас пхали в пекло, – полонений з Курщини розповів, як "Ахмат" тікав від ЗСУ

Під час операцій у Курській області українські захисники змогли взяти в полон багато росіян. Один з них, на ім'я Олександр, розповів, що російські спецпризначенці, зокрема сумнозвісний кадирівський "Ахмат", буквально драпали від атак ЗСУ.

Окрім того, росіянин абсолютно розвіяв тези пропаганди своєї країни, що "своїх не кидаємо". Адже його та інших бійців просто полишили у зоні операцій в Курській області, доки їм не запропонували здатися у полон наші захисники.

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Як російські спецпризначенці драпали від ЗСУ

Російський військовий Корольов Алєксандр Івановіч, 1977 року народження, розповів InformNapalm, що він служив у військовій частині, яка базується у Курську. Його історія про те, як він потрапив у полон, розпочалася з прориву ЗСУ кордону з боку Суджі.

Надійшов наказ нашому інженерному підрозділу вступити до точки для запобігання прориву. Коли ми їхали в той бік, назустріч уже їхали спецпідрозділи "Ахмат" та всілякі спецпідрозділи. Вони просто мчали звідти. Ми їхали у той бік, вони назад все їхали,

– розповів російський полонений.

Тобто він наголосив, що у той час, як його підрозділу наказали їхати у бік кордону, хвалені кадирівські підрозділи вже дали драла у тил Росії. За словами військового країни-агресорки, його побратимів просто "пхали у пекло".

"Потім почався дуже великий обстріл, і доки був зв'язок, можна було зв'язатися зі своїми підрозділами.

Обіцяли викликати евакуацію, поки зв'язок був. Зв'язок обірвався, і все закінчилося", – сказав росіянин.

Він також розповів, що він разом з його підрозділом "три дні провалялися під шквалом куль та гранат", і ніхто не прийшов по них. Зрештою, за словами росіянина, Збройні сили України запропонували йому та його побратимам добровільно здатися. На цей час з ними добре, і, як висловився росіянин, "все у добробуті".