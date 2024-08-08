Це питання їх постійно турбувало: як рейд на Курщині поставив росіян у ступор

"Прорив" кордону у Курській області став повним сюрпризом не лише для ворога, але також для більшості експертів. Саме так мають проводитися подібні операції.

Таку думку 24 Каналу висловив співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки ЦР Олексій Мельник, зауваживши, що рейд у Курську область, мабуть, найкращий приклад того, наскільки були дотримані всі базові принципи планування військової операції.

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Потужний удар по іміджу Росії

На сьогодні немає повного розуміння, якою є мета і які завдання тих сил, які зараз діють на території Курської області.

Елемент стратегічної невизначеності. Росіян поставили у ступор,

– зазначив Мельник.

Насамперед це надзвичайно сильно вдарило по міжнародному іміджу Росії й по всіх легендах про російську непереможну армію.

"Є звичайно критичні зауваження щодо того, як Україна, маючи проблеми з резервами на гарячих ділянках фронту, починає нову операцію. Але відповіді на ці всі питання, я думаю, що ми отримаємо найближчим часом", – додав співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки ЦР.

Перспективи захоплення АЕС

Складається враження, що найбільша паніка у росіян зараз через долю атомної станції у місті Курчатов. Пропагандисти навіть пишуть, що туди відправлені додаткові сили, щоб якось підкріпити зараз тих, хто перебуває на станції.

Захоплення атомної станції – це доволі ризикований крок з погляду геополітичних ризиків. Адже захоплення ядерного об'єкта може спровокувати небажану реакцію міжнародної спільноти. Однак Росія може дозволити собі ігнорувати будь-які міжнародні правила.

Водночас така версія не є безперспективною. Якщо створити загрозу, то може буде досягнута одна із цілей – створення сильної позиції на переговорах, до яких так сильно штовхають Україну,

– додав Мельник.

Самі росіяни говорять, що Україна може потенційно запропонувати обмін, але для цього не треба робити ті ж самі кроки, що й росіяни, тобто заходити на об'єкт, заводити туди зброю чи мінувати його.