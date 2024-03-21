Армія Росії у прикордонні не здатна виконати завдання Путіна: звідки він може зняти війська

Вже більш ніж тиждень триває операція російських добровольців у Бєлгородській та Курській областях. Ворог до цього часу не може зробити щось суттєве на цьому напрямку.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров, зауваживши, що станом на лютий, за відкритими даними, у Бєлгородській області перебувало близько 17 тисяч російських солдатів та офіцерів. Відповідно там була й невелика кількість військової техніки.

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Росія має проблеми з цими рейдами

Як наголосив Федоров, Путін, звісно ж, розповідає, що так звані "ДРГ" вдалося витіснити. Але насправді російські добровольці досі ведуть бойові дії на території Курської та Бєлгородської областей.

Загальна картина така, що російська армія не може вирішити завдання Путіна у Бєлгородській та Курській областях. Це факт,

– сказав Федоров.

Цікаво, що, найімовірніше, Росія досі не перекинула додаткові підрозділи на цей напрямок. Адже ситуація ніяк не змінилася. Це може свідчити, що окупанти не мають додаткових резервів.

Звісно, вони могли б витягнути деякі підрозділи з фронту. Але тоді вони суттєво послаблять власні можливості.

Вони можуть перекинути деякі війська. Думаю, що це будуть підрозділи, які перебувають на Куп'янському чи Лиманському напрямках. Там зараз інтенсивність боїв менш висока, ніж у тій же Донецькій області,

– вважає Федоров.

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