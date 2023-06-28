До кінця літа буде ще кілька сюрпризів: командир РДК анонсував нові рейди в Росію

Російський добровольчий корпус взяв вимушену паузу для перепочинку. Однак ще до кінця літа може початися нова операція зі "звільнення" країни-агресорки.

Про це 24 Каналу розповів командир РДК Денис Нікітін. За його словами, російські добровольці могли б доєднатись до заколоту Євгенія Пригожина, якби він не завершився так швидко.

До вашої уваги Чим завершилася історія РДК на Бєлгородщині

"До кінця літа ми обов'язково кілька приємних сюрпризів українському суспільству зробимо", – анонсував Нікітін.

Рейд російських добровольців матиме продовження: дивіться відео

РДК потребує відпочинку

Російські добровольці взяли абсолютно шалений темп – між їхніми операціями було лише 2 – 3 тижні. А це все ж таки дуже складні бойові завдання, які потребують підготовки й напруження сил.

Тому РДК взяв паузу для перепочинку, перегрупування й опрацювання помилок. Крім того, усе більше людей хочуть долучитись до Корпусу – їх потрібно навчити й оснастити.

Рейд російських добровольців: коротко

Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" 1 червня повідомили, що почали "другий етап" операції на території Бєлгородщини. Бійці проводили рейд поблизу села Нова Таволжанка, що в Шебекінському районі.

3 червня російські добровольці заявили про нове завдання – закріпитись у сірій зоні в Бєлгородській області. Згодом на карті DeepState було зазначено, що 9,77 кілометра квадратних території Бєлгородщини мають невідомий статус.

Перша фаза операції РДК та легіону "Свобода Росії" тривала 22 – 24 травня. Добровольці заявили, що змогли зайти на 42 кілометрів углиб Росії та затрофеїти зброю і техніку.

. Україна координувала дії з ними лише до держкордону.