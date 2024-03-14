Операція вже успішна, – генерал-майор запасу СБУ про рейд російських добровольців

Російські добровольці здійснили рейд на прикордонні території Росії. Це вже можна вважати успішною операцією.

Про це 24 Каналу розповів генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун, зауваживши, що російські добровольці вже третю добу тримаються на території ворога. Це варто вважати успішною операцією.

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Зрозуміло, що туди, найімовірніше, зайшло не надто чисельне угруповання. Зазвичай такі рейди тривають три доби, якщо не розраховувати на логістику та поповнення запасів. Якщо це триватиме довше, то означає, що є можливість поновлювати ресурси.

Але загалом три доби – це стеля того, чого можна очікувати. Якщо вони протримаються довше, то значить є можливість поповнювати запаси та є комунікації з основною базою,

– сказав Ягун.

Чим вигідні такі рейди

Як наголосив Ягун, зрозуміло, що так звані "вибори президента Росії" такі рейди не зірвуть. Але тут є багато позитивних моментів. Серед них – відтягування певних резервів окупантів, які змушені будуть йти на прикордонні території Росії.

Також такі атаки демонструють недолугість російської влади. У них немає ешелонованих зон захисту та підрозділів, які реально можуть прикрити кордон. Якби там наступала умовна бригада, то прорив можна було б здійснити значно серйозніший. Все могло б дійти навіть до Бєлгорода.

Є ще суспільно-політичний момент. Ці добровольці показують, що вони дійсно існують. Також вони демонструють, що путінська Росія – це не вся Росія,

– зазначив Ягун.

Рейд російських добровольців: коротко