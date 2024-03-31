Рейди добровольців у Росії: Буданов пояснив, яка користь для України

Очільник ГУР Кирило Буданов висловився про рейди Легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та батальйону "Сибір" на території Росії. Він наголосив, що це станом на зараз для нас дуже вигідно.

Про це очільник ГУР МО Кирило Буданов розповів в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Кирило Буданов прокоментував рейд російських добровольців

Стосовно діяльності ЛСР, РДК, "Сибір" і інших добровольчих формувань – вони воюють за свою державу. Дещо їм вдається, дещо не вдається, але вони не полишають своєї роботи. Це другий рік поспіль в одному і тому самому місці відбуваються події, що говорить про систематичність їх підходу. Коли зміниться ситуація на фронті, їм стане легше просуватись далі і досягати своєї мети,

– висловився Буданов.

Розвідник пояснив, що станом на зараз для нас дуже вигідно, що вони змогли розтягнути угруповання, відтягнути сили з боїв на фронті на оборону своїх прикордонних рубежів.

Керівник ГУР МО додав, що в той час, коли йде максимальна напруга на фронті в Україні, полегшиться ситуація для діяльності російських добровольчих формувань з відновлення, відбиття своєї держави.

За його словами, коли радикально почнуться зміни, а Росія буде змушена відходити, відступати, вони також зроблять свою справу.

Рейд російських добровольців: основне