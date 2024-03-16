Бої на території Росії: добровольці озвучили втрати ворога

Рейдові дії російських добровольців продовжуються. Так, боєць легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський розповів про те, яких втрат добровольці завдали армії Росії.

Раніше, розвідка Естонії повідомляла, що темпи просування військ окупантів сповільнився. Там зазначили, що рейди російського опору у прикордонні Курської та Білгородської областей змусили російську владу реагувати на ситуацію.

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Які втрати серед російської армії

У бійця легіону "Свобода Росії" Олексія Барановського поцікавилися, чи є в них інформація щодо втрат противника. Також в нього уточнили те, скільки військових окупаційної армії було поранено чи ліквідовано.

За словами Барановського, щонайменше йдеться про два десятки загиблих і поранених. Однак точної цифри, як він зауважив, поки що немає.

"Ми (російські добровольці), грубо кажучи, з дронів бачимо, що потрапило куди треба, і там усі померли. Але щоб це підрахувати, потрібен певний час, його не завжди вистачає на аналіз", – зазначив Барановський.

Боєць легіону "Свобода Росії" наголосив, що усе записано, проте точні дані надаватимуться поступово.

Важливість рейдів на території Росії: думка військового експерта

Особливості рейду російських добровольців проаналізував для 24 Каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

Військовий експерт заявив, що, якщо вони мають артилерію, а не тільки стрілецьку зброю, то це вже доволі непоганий бойовий потенціал. Експерт нагадав, що міномети можуть працювати на відстані від 3 до 8 кілометрів.

"Це означає, що на цю хвилину там створений невеличкий плацдарм. Чим він буде більший і найголовніше витягнутий у часі, тим краще для нас", – зазначив Петро Черник.

За його словами, якщо хоча б кількасот добровольців зайшло, то для того, щоб чинити їм повноцінний опір, треба сил, як мінімум втричі, а то і вчетверо більше. Тобто, якщо їх є 500, то з протилежного боку треба, як мінімум, півтори тисячі. А це, як зазначив Черник, 2 повноцінні батальйонні тактичні групи. Отже, це доволі потужні сили потрібно відривати з фронту.

Військовий заявив, що "це щось безпрецедентне у цій війні". Він наголосив, що це вперше рейд триває настільки довго. Черник зазначив, що чим довше він буде тривати, тим краще.