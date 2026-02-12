"Якщо мене "пов'яжуть", куди заберуть дітей?": українка в США розповіла про рейди ICE
- У США міграційна служба ICE проводить масштабні рейди.
- Українська спільнота стурбована та активно обговорює можливі наслідки для дітей у разі затримання батьків.
У США, за розпорядженням президента Трампа, міграційна служба ICE розгорнула масштабні рейди, затримуючи людей без розбору. Після хвилі протестів дії силовиків стали ще жорсткішими, ставалися навіть трагічні випадки.
Попри публічність і зафіксовані факти, федеральна влада не визнає зловживань, виправдовує дії агентів і фактично підтримує їхню тактику. Ситуація не залишає осторонь і українців у Штатах. Детальніше про це повідомляє 24 Канал після розмови з колишньою киянкою, яка наразі проживає у Каліфорнії.
Які настрої панують серед українців у США на тлі рейдів ICE?
Співрозмовниця 24 Каналу на умовах анонімності розповіла, що не має громадянства і почувається лише спостерігачкою, але навіть наявність документів нині не гарантує безпеки, адже людей можуть затримувати навіть не зважаючи на їхній статус.
За її словами, ситуація значно серйозніша, ніж здається збоку: арештовують навіть тих, хто має pending-статус, вчасно подав документи на продовження, сплатив збори та отримав підтвердження від USCIS. Адвокати, каже вона, часто не знають, як діяти в нових умовах.
Сама жінка – іммігрантка і мати маленької доньки, тому особливо гостро відчуває зміни. Тепер власники грін-карт постійно носять їх із собою, адже перевірки можуть відбуватися будь-де. Вона й сама бере документи щоразу, виходячи з дому, бо сусідка нібито бачила рейд у їхньому районі. За її словами, подібну атмосферу тотального контролю вона пам'ятає лише з поїздок до Росії до 2014 року, тепер ж щось схоже вона побачила й у Штатах.
У діаспорних спільнотах у соцмережах активно обговорюють рейди та способи убезпечити себе. За словами українки з Каліфорнії, у місцевих групах люди питають, що буде з дітьми у разі затримання батьків.
У нас у локальних групах зараз багато запитань – типу, якщо мене "пов'яжуть", то куди заберуть дітей? У кого тут родичі чи друзі – оформлюють документи, щоб дітей їм віддавали (в разі чого),
– поділилася переживаннями жінка.
Вона також розповіла про сім'ю з України, яка прожила у США 13 років у статусі очікування притулку, мала бізнес і шестирічну дитину, але через страх затримань вирішила повернутися. Для батьків саме доля дітей – найбільший страх.
Як зазначає 24 Канал, у спільнотах панують тривога й розпач. Люди сподіваються на допомогу адвокатів і українських представництв у США, однак їхні можливості обмежені в протистоянні з федеральною владою.
Агенти ICE влаштували свавілля у Штатах: що відомо про смертельні випадки?
7 січня в Міннеаполісі (штат Міннесота) співробітник Імміграційної та митної служби США під час протесту відкрив вогонь та смертельно поранив жінку. За версією американської влади, вона нібито намагалася на автомобілі протаранити службове авто правоохоронців.
А вже 24 січня в тому ж місті під час федеральної операції імміграційні агенти застрелили 37-річного місцевого жителя.