"Штрикання ведмедя палицею": як військове керівництво Росії ставиться до подій на Бєлгородщині

Російські добровольці РДК та легіону "Свобода Росії" продовжують похід на території Бєлгородської області. Водночас у військовому керівництві країни-агресорки не лише дурні, дехто все ж усвідомлює те, в якій непростій ситуації вони опинилися.

Про це 24 Каналу сказав колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, для окупантів це такий собі цугцванг, коли кожен наступний крок погіршує їхнє становище.

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Як у Росії сприймають рейди повстанців

Колишній співробітник СБУ зазначив, що в Росії все ж є певні генерали, які розуміють тактичні задуми походів добровольців.

Росіяни – не дурні, на жаль. Якби були дурні – ми перемогли б ще у березні 2022 року,

– сказав Ступак.

Вони усвідомлюють, що рейди партизанів – для відволікання уваги, зокрема, щоб змусити забрати з України людей, бронетехніку, системи ППО. Але для окупантів це такий собі цугцванг, коли кожен наступний крок погіршує їхнє становище.

Якщо росіяни заберуть своїх військових, то український контрнаступ буде ще більш вдалим. Якщо не зроблять цього й намагаються витискати повстанців за допомогою спецпідрозділів ФСБ чи росгвардії, то на тлі невдач змушені використовувати важкі вогнеметні системи "Солнцепьок" та авіацію.

Тим часом, зауважив Ступак, глава Чечні Рамзан Кадиров абсолютно не переймається тим, що відбувається в Бєлгородській області. Він уже понад місяць спостерігає за своєрідним шоу, тобто навчаннями, в яких бере участь його син Адам.

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Чи будуть операції партизанів масштабнішими

Він вважає, що походи російських добровольців із РДК та легіону "Свобода Росії" будуть разовими рейдами. Оскільки йдеться лише про сотні, а не про тисячі військовослужбовців цих формувань.

Цього, звісно, не достатньо, щоб простягнутися від кордону до Бєлгорода,

– сказав ексспівробітник СБУ.

Хоча в теорії можливо дійти до Бєлгорода, побешкетувати на його околицях. Але тримати його тиждень не вийде, оскільки людям потрібно харчуватися, відпочивати, а також знадобляться боєкомплекти. Тому, ймовірно, йдеться не про глибину заходів, а радше про ширину й на тривалий час.

Тобто, резюмував Ступак, ці рейди – це таке собі "штрикання ведмедя палицею", щоб він максимально відволікався та розфокусувався з українського фронту на свій.

Рейди РДК і легіону "Свобода Росії" на Бєлгородщину: коротко

1 червня бійці Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" повідомили, що почали "другий етап" операції на території Бєлгородської області. Пропагандисти ж заявили, що на кордоні нібито відбувся танковий бій.

Вдень 4 червня Російський добровольчий корпус заявив, що їхні бійці зайшли у передмістя Шебекіно. На підтвердження своїх слів вони навіть опублікували відео з дрона.

Того ж дня російські добровольці раптово звернулися до губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, запропонувавши провести переговори. Однак відповіддю їм були лише відеозвернення.