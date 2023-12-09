Рейдів в окупований Крим було більше, ніж повідомляли публічно, – Юсов
Українські військові продовжуватимуть рейди в тимчасово окупований Крим, адже вони допомагають отримати важливу інформацію. Крім того, таких операцій було більше, ніж офіційно повідомляли.
Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Він також пояснив мету таких рейдів, передає 24 Канал.
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"Це не останні рейди та операції"
Юсов пояснив, що мета рейдів у тимчасово окупований Крим – збір інформації та диверсійні завдання. Він також додав, що публічно повідомляли про кілька рейдів, але насправді їх було більше.
Є публічна інформація про декілька рейдів. Насправді їх було більше, але про не всі деталі ми поки що будемо розкривати. Можна стверджувати, що це точно не останні рейди й операції. Це завжди має комплексний характер,
– розповів Юсов.
Він пояснив, що під час таких рейдів та спецоперацій українські військові можуть зібрати важливу інформацію для продовження ураження сил і засобів противника на тимчасово окупованому Кримському півострові.
Рейди українських захисників у тимчасово окупований Крим
- Українські розвідники провели рейд у тимчасово окупований у День Незалежності – 24 серпня. Спецоперацію на окупованому півострові готували ГУР МО спільно з ВМСУ. Вночі 24 серпня підрозділ ГУР "Артан" висадився неподалік населених пунктів Оленівка і Маяк в Криму. Тоді відбулося бойове зіткнення, під час якого ліквідували 30 окупантів. До слова, під час цього рейду на півострові також замайорів український стяг.
- Спецпризначенці також десантувалися на тимчасово окупованому півострові 4 жовтня. Відомо, що призначенці підрозділів "Стугни" та "Братства" вступили в жорстокий бій з окупантами й росіяни зазнали чималих втрат. На жаль, українські розвідники також зазнали втрат, проте вони неспівмірні з російськими. Як пояснив Юсов, це була операція диверсійно-розвідувального характеру.
- У ГУР нещодавно також опублікували унікальні кадри, як українські спецпризначенці проводять рейди в Криму. На цьому відео можна побачити підготовку до рейду воїнів "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР Міністерства оборони України.