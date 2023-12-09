Рейдів в окупований Крим було більше, ніж повідомляли публічно, – Юсов

Українські військові продовжуватимуть рейди в тимчасово окупований Крим, адже вони допомагають отримати важливу інформацію. Крім того, таких операцій було більше, ніж офіційно повідомляли.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Він також пояснив мету таких рейдів, передає 24 Канал.

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"Це не останні рейди та операції"

Юсов пояснив, що мета рейдів у тимчасово окупований Крим – збір інформації та диверсійні завдання. Він також додав, що публічно повідомляли про кілька рейдів, але насправді їх було більше.

Є публічна інформація про декілька рейдів. Насправді їх було більше, але про не всі деталі ми поки що будемо розкривати. Можна стверджувати, що це точно не останні рейди й операції. Це завжди має комплексний характер,

– розповів Юсов.

Він пояснив, що під час таких рейдів та спецоперацій українські військові можуть зібрати важливу інформацію для продовження ураження сил і засобів противника на тимчасово окупованому Кримському півострові.

Рейди українських захисників у тимчасово окупований Крим