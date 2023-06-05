Влада Росії не контролює частину своєї території: як події на Бєлгородщині послаблять ворога

РДК та легіон "Свобода Росії" почали новий рейд у Бєлгородській області. Дії російських добровольців послаблять російських окупантів на фронті. Щоб зупинити "звільнення" Бєлгородщини, росіянам доведеться забрати частину військ з України.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. За його словами, на території Росії відбувається громадянська війна.

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"На території Росії вже відбуваються бойові дії між збройними формуваннями та регулярними частинами Росії. Можливо, не такі активні, але це ознака громадянської війни. Крім того, керівництво Росії не контролює певну частину території", – зауважив він.

Майор запасу ЗСУ підкреслив, що росіяни швидко звикають до цих подій та розглядають Бєлгородську область як напрямок бойових дій.

У Москві не будуть чинити опір

Олексій Гетьман зазначив: російські добровольці заявили, що коли назбирається достатня кількість бійців – вони підуть на Москву. На його думку, вони навряд чи штурмуватимуть саме Москву.

Не думаю, що вони штурмуватимуть безпосередньо Москву. Вони можуть спробувати зайти у Кремль та допомогти арештувати військового злочинця Путіна та всю когорту, яка разом з ним займалась воєнними злочинами,

– припустив він.

Військовий експерт переконаний, що у такому випадку москвичі не будуть чинити опір добровольцям. Росіяни знімуть усе на телефони та у себе на кухні будуть обговорювати, кого краще підтримати.

Операція добровольців у Бєлгородській області розпочалася 22 травня. Тоді Російський добровольчий батальйон та легіон "Свобода Росії" "звільнили" Козинку, Грайворон і Гору-Поділ.

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