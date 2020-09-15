В Україні стартувала реєстрація кандидатів на місцеві вибори: доки триватиме
В Україні 15 вересня стартував процес офіційного висування кандидатів на місцевих виборах – на посади голів та депутатів місцевих рад. Документи для реєстрації можна подати до 24 вересня включно.
Висування кандидатів розпочинається за 40 днів до дня голосування, а завершується за 30 днів до нього. Тобто від 15 до 24 вересня. Про це йдеться в Календарному плані основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів.
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Територіальна виборча комісія може зареєструвати кандидата на вибори або ж відмовити йому. Рішення приймають не пізніше ніж на п’ятий день після прийняття заяви про реєстрацію та документів кандидата.
У яких випадках можуть відмовити в реєстрації
- У разі перевищення встановленої кількості кандидатів у депутати.
- Якщо у кандидата немає необхідних документів для реєстрації.
- Якщо кандидат не є громадянином України.
- У разі, коли суд визнав цю особу недієздатною. Крім того, якщо висуванець вчинив тяжкий злочин, злочин проти виборчих прав людей чи корупційний злочин.
- ТВК може виявити обставини, за яких особу не можна обрати депутатом чи головою ради.
Наступного дня після прийняття реєстрації кандидат може проводити агітацію.
Головні дати місцевих виборів
- Голосування на місцевих виборах відбудеться 25 жовтня.
- Підрахунок голосів закінчиться до 29 жовтня.
- До 6 листопада оголосять результати виборів.
- Якщо жоден кандидат на посаду мера великого міста не набере 50% виборчих голосів, другий тур голосування відбудеться 15 листопада.
Головні дати місцевих виборів 2020 / Інфографіка 24 каналу