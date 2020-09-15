В Україні 15 вересня стартував процес офіційного висування кандидатів на місцевих виборах – на посади голів та депутатів місцевих рад. Документи для реєстрації можна подати до 24 вересня включно.

Висування кандидатів розпочинається за 40 днів до дня голосування, а завершується за 30 днів до нього. Тобто від 15 до 24 вересня. Про це йдеться в Календарному плані основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів.

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Територіальна виборча комісія може зареєструвати кандидата на вибори або ж відмовити йому. Рішення приймають не пізніше ніж на п’ятий день після прийняття заяви про реєстрацію та документів кандидата.

У яких випадках можуть відмовити в реєстрації

У разі перевищення встановленої кількості кандидатів у депутати.

Якщо у кандидата немає необхідних документів для реєстрації.

Якщо кандидат не є громадянином України.

У разі, коли суд визнав цю особу недієздатною. Крім того, якщо висуванець вчинив тяжкий злочин, злочин проти виборчих прав людей чи корупційний злочин.

ТВК може виявити обставини, за яких особу не можна обрати депутатом чи головою ради.

Наступного дня після прийняття реєстрації кандидат може проводити агітацію.

Головні дати місцевих виборів

Голосування на місцевих виборах відбудеться 25 жовтня.

Підрахунок голосів закінчиться до 29 жовтня.

До 6 листопада оголосять результати виборів.

Якщо жоден кандидат на посаду мера великого міста не набере 50% виборчих голосів, другий тур голосування відбудеться 15 листопада.

Головні дати місцевих виборів 2020 / Інфографіка 24 каналу