Морська прогулянка Лукашенка та Путіна: рейси для "Белавіа", пів мільярда позики

Президент Росії Володимир Путін провів багатогодинні перемовини з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Сочі. Потім два диктатори ще й покатались на яхті. Політики домовились про транш на суму 500 мільйонів доларів, які Москва надасть Мінську.

Про результати переговорів розповів прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Загальний обсяг позики, яку отримає Білорусь від Росії, – 1,5 мільярда доларів.

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Загальна сума позики – 1,5 мільярда доларів

Рупор Кремля наголосив, що для отримання грошей Мінськом "жодних перешкод немає". Перші пів мільярда білоруська сторона вже отримала – наприкінці грудня 2020 року.

Путін і Лукашенко домовились про нові рейси для "Белавіа"

Пєсков наголосив, що Путін та Лукашенко не підіймали тему переходу Росії та Білорусі на єдину валюту. Також не мовилось і про додаткову допомогу Мінську.

Проте зачепили Путін та Лукашенко тему з вимушеною посадкою літака Ryanair. Глава Кремля пообіцяв допомогти з поверненням білорусів з Європи, адже через затримання Романа Протасевича, багато країн припинили авіасполучення з Білоруссю. Щодо "Белавіа", то Росія обіцяє посприяти організації нових рейсів в російські міста.

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Путін пообідав з Лукашенком та його сином на яхті

Зазначимо, що після перемовин Путін запросив Лукашенка на морську прогулянку на яхті. Про це вони домовились напередодні. Прихопив з собою самопроголошений президент Білорусі і молодшого сина – Миколу. У такій компанії вони і пообідали.

Лукашенко з сином Миколою та Путін на яхті / Фото ТАСС