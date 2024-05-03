Китай у ролі гаранта: який фінал війни в Україні влаштував би Пекін

Китай не дозволить Росії розгромно програти в Україні. Все це може дійти до компромісів, які можуть бути і не зовсім вигідні нашій державі.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, прокоментувавши майбутню зустріч президента Франції Еммануеля Макрона та глави Китаю Сі Цзіньпіна. Відомо, що після цього диктатор Владімір Путін прибуде до Китаю на зустріч із Сі.

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Чого очікувати далі

Як наголосив Рейтерович, Макрон та Сі мали б обговорювати тему війни в Україні та як її взагалі завершити. Якщо вони дійдуть до позиції, що потрібно нарешті якось виходити з ситуації, то глава Китаю дійсно може натякнути про це Путіну.

Якщо буде позиція, що потрібно якось виходити з цього всього, то Сі може бути людиною, яка озвучить це Путіну. І це не буде на камери. Може натякнути, що "давай завершуй вже це; давай виходити на якісь варіанти. Нам ситуація починає набридати. Ми далі торгувати і рятувати тебе не будемо",

– сказав Рейтерович.

Фінальним маркером про те, чи вдалося європейським лідерам домовитися з Сі, стане присутність чи неприсутність китайського представника на Саміту мирі, який пройде у червні в Швейцарії.

Чи може Китай змусити Росію до капітуляції

Це досить оптимістичний сценарій. Навряд чи Китай просто візьме і примусить Росію до нормальних переговорів. Найімовірніше, там спробують зберегти обличчя країни-агресорки. І це буде у виглядів різних компромісів та домовленостей.

Тут для нас є як позитив, так і негатив. Бо Китай дійсно може увімкнутися в історію та натиснути на Росію. Негатив у тому, що компромісний варіант може не влаштовувати Україну. Там може йтися про непідняття питання тимчасово окупованих територій тощо. Це можливий сценарій. Не можемо його відкидати. Тут питання, на який компроміс можуть йти наші партнери. І чи погоджено це з Україною,

– зауважив Рейтерович.

Китай цілком може бути гарантом України. Але це буде лише тоді, коли домовленості будуть такими, які не спонукатимуть Росію до подальших агресивних дій. Тоді Пекін почне показувати, які вони "миротворці". Їм також буде вигідно не відпускати далеко від себе Росію, яка є сателітом Китаю.

Взаємини Китаю та країн Заходу: коротко