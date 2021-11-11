"Слуги народу" та неіснуюча партія Разумкова: до Ради можуть пройти 7 партій

Якби вибори відбулись найближчим часом, то у Верховну Раду могли б потрапити 7 політичних сил. Серед них є партія ексспікера парламенту Дмитра Разумкова, якої не існує.

Серед лідерів рейтингу є 4 з 5 партій, які представлені зараз у Верховній Раді. Якби вибори відбулися цього місяця, то до парламенту не пройшла б партія "Голос".

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Рейтинг партій у листопаді

Станом на 4 – 9 листопада 2021 року найбільший рівень підтримки має президентська партія "Слуга народу". Загальний рейтинг партій виглядає наступним чином:

"Слуга народу" – 17,3%;

"Європейська Солідарність" – 14%;

"Батьківщина" – 12,2%;

"Опозиційна платформа – За життя" – 11%

Партія Дмитра Разумкова – 6,8%;

"Сила і честь" – 5,8%;

"Українська стратегія Гройсмана" – 5,2%;

Рейтинг партій, які не долають бар'єр 5%:

Партія Мураєва "Наші" – 4,9%;

Радикальна партія – 4,8%;

ВО "Свобода" – 3,3%;

Партія Шарія – 3,2%;

"УДАР Віталія Кличка" – 3,1%;

"За майбутнє" – 2,1%;

"Самопоміч" – 1,7%;

"Голос" – 1,4%;

"Наш край" – 1,1%.

Водночас 58% українців підтримують розпуск Верховної Ради, а 38% опитаних виступають проти цього.

Зверніть увагу! Опитування проводили в усіх регіонах України, окрім тимчасово окупованих. Респондентами були лише повнолітні громадяни. Загалом опитали 5 000 осіб. Вибірка репрезентує доросле населення за віком, статтю та типом поселення. Теоретична похибка вибірки не перевищує 1,5% з імовірністю 0,95.

Жовтневий рейтинг

Станом на 14 – 20 жовтня українці найбільше підтримували партію "Слуга народу". Відповідно до опитування Центру Разумкова, за неї були готові голосувати 21,6% громадян.