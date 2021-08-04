Свіжий рейтинг партій: серед лідерів "Слуга народу" та ОПЗЖ
Джерело:КМІС
Станом на початок серпня до Верховної Ради потрапили б 5 політсил, якби вибори відбулися найближчим часом. Найбільшу підтримку серед українців вже традиційно має партія "Слуга народу".
Про це мовиться у результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології за 24 липня – 1 серпня.
Важливо Зеленський лідирує в президентському рейтингу на початку липня, далі – Порошенко й Бойко
Якби вибори відбувалися в кінці липня, до Верховної Ради пройшли б 5 політичних сил. Найбільшу підтримку отримали б партії "слуги", а от "Європейська Солідарність" опустилася б аж на 4 місце.
Результати опитування за серпень
- "Слуга народу" – 20,2% тих, хто визначився та братиме участь у виборах;
- "Опозиційна платформа – За життя" – 18,3%;
- "Батьківщина" – 16%;
- "Європейська солідарність" – 14,2%;
- "Сила і честь" – 6,3%;
- "УСГ" – 4,7%
- "Радикальна партія" – 4%;
- "Свобода" – 3,6%;
- "Партія Шарія" – 2,3%;
- "Голос" – 2,1%;
- "НАШІ" – 1,8%;
- "За майбутнє" – 1,6%;
- "ПроПозиція" – 0,6%;
- "Україна – наш дім" – 0,3%.
Що відомо про дослідження?Опитування провели 24 липня – 1 серпня 2021 року методом особистого інтерв'ю з використанням планшета. Загалом опитали 2028 респондентів, що мешкають у 105 населених пунктах усіх регіонів України, крім окупованого Криму. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує:
– 3,3% для показників близьких до 50%,
– 2,9% — для показників близьких до 25%,
– 2,2% — для показників близьких до 12%,
– 1,5% — для показників близьких до 5%.
Рейтинг партій за липень
Згідно з даними липневого опитування, проведеного КМІС упродовж 22 – 29 червня, до Ради проходять одразу 7 політичних сил. Із суттєвим відривом голосів лідирує "Слуга народу".
- "Слуга народу" – 20,6%,
- "Опозиційна платформа – За життя" – 16,9,
- "Європейська Солідарність" – 15%,
- ВО "Батьківщина" – 14,7%,
- партія "Сила і честь" – 7%,
- "Радикальна партія Олега Ляшка" – 5,7%,
- "Українська стратегія Гройсмана" – 5,1%.
Які партії українці хочуть бачити у парламенті / Інфографіка 24 каналу